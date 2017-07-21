Центробанк отозвал лицензию у казанского банка «Спурт»

Источник: Prokazan.ru

Сегодня, 21 июля, Центральный банк России отозвал лицензию у казанского банка «Спурт». Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Отмечается, что при неудовлетворительном качестве активов банк неадекватно оценивал принятые риски.

— Итогом проведенного обследования стало объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации, что привело к полной утрате ее собственных средств (капитала). Сложившаяся ситуация является следствием низкой диверсификации активов кредитной организации — значительная часть кредитного портфеля АКБ «Спурт» (ПАО) была направлена на финансирование крупного инвестиционного проекта подконтрольных бенефициару банка предприятий, финансовое положение которых в настоящее время оценивается как критическое, — говорится в сообщении.

По величине активов кредитная организация на 1 июля занимала 183 место в банковской системе РФ.

Напомним, в начале июля Спурт банк, находящийся под мораторием на удовлетворение требований кредиторов и управлением Агентства по страхованию вкладов, закрыл два дополнительных офиса в Казани.

Ранее Спурт банк приостановил все операции по счетам клиентов. Спурт банк потерял около 6 млрд рублей из-за информационной атаки. Банк столкнулся с проблемой оттока привлеченных ресурсов. Данное обстоятельство было вызвано чередой распространяемых в соцсетях и СМИ слухов о будущих проблемах у всех местных банков на волне отзывов лицензий у ПАО «Татфондбанк», ПАО «Интехбанк», «АНКОР Банк» (АО), АО «Булгар банк», КБ «Камский Горизонт». К примеру, с корреспондентских счетов, в кассах и банкоматах сняли 1,3 млрд рублей, а облигации и еврооблигации были проданы на сумму более 3 млрд рублей.

13 марта стало известно, что Спурт банк ограничил выдачу наличных физическим лицам до 50 тыс рублей. После этого в самом банке заявили, что на банк идет информационная атака.

Глава банка Спурт Евгения Даутова заявила об оттоке в течение недели нескольких миллиардов рублей из-за паники среди клиентов на фоне ошибочных слухов об отзыве лицензии у банка. По ее словам, пик оттока наличных пришелся на 8—9 марта .