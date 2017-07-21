Центробанк отозвал лицензию у казанского банка «Спурт»
При неудовлетворительном качестве активов банк неадекватно оценивал принятые риски.
При неудовлетворительном качестве активов банк неадекватно оценивал принятые риски.
Сегодня, 21 июля, Центральный банк России отозвал лицензию у казанского банка «Спурт». Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
Отмечается, что при неудовлетворительном качестве активов банк неадекватно оценивал принятые риски.
— Итогом проведенного обследования стало объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации, что привело к полной утрате ее собственных средств (капитала). Сложившаяся ситуация является следствием низкой диверсификации активов кредитной организации — значительная часть кредитного портфеля АКБ «Спурт» (ПАО) была направлена на финансирование крупного инвестиционного проекта подконтрольных бенефициару банка предприятий, финансовое положение которых в настоящее время оценивается как критическое, — говорится в сообщении.
По величине активов кредитная организация на 1 июля занимала 183 место в банковской системе РФ.
Напомним, в начале июля Спурт банк, находящийся под мораторием на удовлетворение требований кредиторов и управлением Агентства по страхованию вкладов, закрыл два дополнительных офиса в Казани.
Ранее Спурт банк приостановил все операции по счетам клиентов. Спурт банк потерял около 6 млрд рублей
13 марта стало известно, что Спурт банк ограничил выдачу наличных физическим лицам до 50 тыс рублей. После этого в самом банке заявили, что на банк идет информационная атака.
Глава банка Спурт Евгения Даутова заявила об оттоке в течение недели нескольких миллиардов рублей
Спурт банк был учрежден в 1992 году в форме открытого акционерного общества. В 1998 году крупнейшим акционером банка стало ЗАО «Татгазинвест» — региональный оператор «Газпрома» по реализации газа.