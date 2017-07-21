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09:40 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

25 уголовных дел возбудили на застройщиков Краснодара

Следователи выясняют, на что тратились деньги дольщиков.

Начальник Управления МВД России по Краснодару Дмитрий Остапенко отчитался о работе гарнизона за первое полугодие текущего года. По словам главы ведомства, огромное внимание в последние месяцы уделялось интересам обманутых дольщиков. 25 уголовных дел возбудили в отношении недобросовестных застройщиков. Сейчас следователи выясняют на что тратились деньги дольщиков и почему дома не были достроены. На счета руководителей и владельцев компаний наложен арест.

На заседании Гордумы обсудили и другие темы, в частности проблему квартирных краж и дистанционного мошенничества.

«Правоохранителями разработан план мер по борьбе с этими преступлениями. В итоге работа краснодарской полиции в первом полугодии 2017 года признана депутатами удовлетворительной», — сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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