25 уголовных дел возбудили на застройщиков Краснодара

Начальник Управления МВД России по Краснодару Дмитрий Остапенко отчитался о работе гарнизона за первое полугодие текущего года. По словам главы ведомства, огромное внимание в последние месяцы уделялось интересам обманутых дольщиков. 25 уголовных дел возбудили в отношении недобросовестных застройщиков. Сейчас следователи выясняют на что тратились деньги дольщиков и почему дома не были достроены. На счета руководителей и владельцев компаний наложен арест.