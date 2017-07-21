25 уголовных дел возбудили на застройщиков Краснодара
Следователи выясняют, на что тратились деньги дольщиков.
Следователи выясняют, на что тратились деньги дольщиков.
Начальник Управления МВД России по Краснодару Дмитрий Остапенко отчитался о работе гарнизона за первое полугодие текущего года. По словам главы ведомства, огромное внимание в последние месяцы уделялось интересам обманутых дольщиков. 25 уголовных дел возбудили в отношении недобросовестных застройщиков. Сейчас следователи выясняют на что тратились деньги дольщиков и почему дома не были достроены. На счета руководителей и владельцев компаний наложен арест.
На заседании Гордумы обсудили и другие темы, в частности проблему квартирных краж и дистанционного мошенничества.
«Правоохранителями разработан план мер по борьбе с этими преступлениями. В итоге работа краснодарской полиции в первом полугодии 2017 года признана депутатами удовлетворительной», — сообщает