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14:20 (мск), источник: Мослента

Москва получила третью транспортную премию за год

Столицу отметит специпризом жюри премии «Устойчивое развитие транспорта».

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Москва получила третью в этом году транспортную награду. Жюри международной премии «Устойчивое развитие транспорта» (Sustainable Transport Award) отметило достижения города специальным призом «За особые заслуги», сообщает портал мэра и правительства столицы.

Международную награду получают столицы и мегаполисы за достижения в области развития транспортной инфраструктуры. В жюри премии входят эксперты Всемирного банка, Института транспорта и развития в Нью-Йорке и представители экспертных организаций в области транспорта и развития городской среды.

В этом году в конкурсе участвовали города Франции, США, Колумбии, Китая и других стран. Победителей объявили на транспортном саммите Mobilize в Сантьяго (Чили), церемония вручения наград состоится в январе 2018 года в Вашингтоне.

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Эксперты в числе достижений Москвы особенно отметили Московское центральное кольцо (МЦК), новую маршрутную сеть наземного общественного транспорта «Магистраль» и программу благоустройства «Моя улица».

«У Москвы уникальное достижение — это уже третья награда в 2017 году. Ни один город мира не показывал таких успехов за такой короткий срок», — отметил глава департамента транспорта столицы Максим Ликсутов.

Ранее в этом году Москва получила «транспортный Оскар» — награду «Особое признание» Global Public Transport Awards от Международного союза общественного транспорта (UITP) и приз за одну из лучших систем организации парковки от аналитического агентства TomTom.

В сентябре прошлого года было запущено Московское центральное кольцо (МЦК). Для пассажиров открыли сразу три десятка новых станций, по кольцу курсируют скоростные и комфортные поезда. МЦК помогло улучшить транспортную ситуацию для тех жителей, у которых не было метро в пешей доступности. Это районы Метрогородок, Бескудниковский, Коптево, Хорошёво-Мнёвники, Нижегородский. Подробнее об МЦК читайте в спецпроекте mos.ru.

А с октября 2016 года в столице действует За это время ею воспользовались более 100 миллионов человек. В проект входят 17 магистральных маршрутов, 15 районных, а также семь социальных (они помогают жителям Москвы доехать до офисов госуслуг «Мои документы», поликлиник и других социально значимых мест). Благодаря «Магистрали» пассажирам стало проще добираться из отдаленных районов и передвигаться внутри центра столицы, не спускаясь в метро.

Также в столице реализуется масштабный проект по благоустройству «Моя улица». Цель программы — сделать городское пространство более продуманным, удобным и современным. За два года было благоустроено более сотни улиц, для удобства горожан были расширены тротуары, появились новые пешеходные маршруты. В этом году в программу вошло еще более 80 улиц.

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