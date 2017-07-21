Курс валют: Международные валюты уступают молдавскому лею
Согласно обменному курсу, установленному Национальным банком на
Согласно обменному курсу, установленному Национальным банком на
Таким образом, американский доллар подешевеет на 2 бана и его обменной курс составит 18 леев и 13 банов.
Изменения коснутся и евро в указанный период его можно будет приобрести по цене 20 леев и 86 банов, что дешевле предыдущих тарифов на 6 банов.
Официальные валюты России и Украины неизменны 69 и 30 банов соответственно.