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09:30 (мск), источник: Actualitati.md

Курс валют: Международные валюты уступают молдавскому лею

Согласно обменному курсу, установленному Национальным банком на 21—23 июля, молдавский лей несколько укрепит позиции по отношению к международным валютам.

Источник: Actualitati.md

Таким образом, американский доллар подешевеет на 2 бана и его обменной курс составит 18 леев и 13 банов.

Изменения коснутся и евро в указанный период его можно будет приобрести по цене 20 леев и 86 банов, что дешевле предыдущих тарифов на 6 банов.

Официальные валюты России и Украины неизменны 69 и 30 банов соответственно.

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