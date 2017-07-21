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09:43 (мск), источник: Интерфакс

Siemens приостановит поставки турбин подконтрольным российским властям клиентам

В компании заявили, что все поставленные ею для Тамани турбины были отправлены в Крым.

Источник: Reuters

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU — Siemens приостановит поставки турбин подконтрольным российским властям клиентам, говорится в заявлении Siemens.

Причиной этого, как говорится в документе, стало то, что все четыре газотурбинные установки, поставленные летом для электростанции в Тамани, были незаконно перемещены в Крым. Концерн ссылается на информацию из надежных источников.

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Siemens продолжит уголовное преследование должностных лиц компании-клиента («Технопромэкспорт»), ответственных за перемещение турбин, а также судебный процесс, призванный предотвратить поставки нового оборудования в Крым и обеспечить возврат уже поставленного.

Siemens также обновил свое предложение об обратном выкупе оборудования для таманской станции и аннулировании контракта, сказано в сообщении компании.

Крымские турбины

Ранее в Siemens заявили о том, что две из четырех турбин производства компании могли быть поставлены в Крым против ее воли.

«Мы получили информацию из надежных источников о том, что, по крайней мере, две из четырех газотурбинных установок, которые были поставлены для проекта в Тамани, на юге России, были перенесены в Крым против нашей воли», — говорилось в заявлении компании.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставленное в Крым оборудование — российского производства.

11 июля концерн Siemens подал иск к «Технопромэкспорт», которого германский концерн обвиняет в незаконном перемещении газотурбинных установок в Крым, в Арбитражный суд Москвы.

Компании «Технопромэкспорт» являются структурами группы «Ростех», которая строит ТЭС в Крыму, «Сименс технологии газовых турбин» — совместное предприятие Siemens и «Силовых машин» (доля последней — 35%) по производству газовых турбин в Санкт-Петербурге, где, предположительно, было выпущено оборудование, направленное в Крым.

«Севастопольская ПГУ-ТЭС» строится в Балаклавском районе Севастополя. Первая очередь — парогазовая установка мощностью 235 МВт, вторая очередь — той же мощности. Близ Симферополя строится «Симферопольская ПГУ-ТЭС», ее мощность совпадает с мощностью станции в Севастополе.

История конфликта вокруг поставок оборудования в Крым:

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Комментарии
8
Александр Никифоров
Вот нашим чинушам головняк , теперь надо производство турбин и прочего самим налаживать А то привыкли барыжничать да откаты получать, работайте господа.
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нина васильченко
Это есть война на всех фронтах в "мирных целях". То ли ещё будет...
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perplexed perplexed
мне кажется слил экс-дирестор Силовых машин Филиппов, за что и был уволен. Гос.тайну разгласил.
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