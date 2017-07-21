Siemens приостановит поставки турбин подконтрольным российским властям клиентам
В компании заявили, что все поставленные ею для Тамани турбины были отправлены в Крым.
В компании заявили, что все поставленные ею для Тамани турбины были отправлены в Крым.
Москва. 21 июля. INTERFAX.RU — Siemens приостановит поставки турбин подконтрольным российским властям клиентам, говорится в заявлении Siemens.
Причиной этого, как говорится в документе, стало то, что все четыре газотурбинные установки, поставленные летом для электростанции в Тамани, были незаконно перемещены в Крым. Концерн ссылается на информацию из надежных источников.
Siemens продолжит уголовное преследование должностных лиц
Siemens также обновил свое предложение об обратном выкупе оборудования для таманской станции и аннулировании контракта, сказано в сообщении компании.
Крымские турбины
Ранее в Siemens заявили о том, что две из четырех турбин производства компании могли быть поставлены в Крым против ее воли.
«Мы получили информацию из надежных источников о том, что, по крайней мере, две из четырех газотурбинных установок, которые были поставлены для проекта в Тамани, на юге России, были перенесены в Крым против нашей воли», — говорилось в заявлении компании.
В свою очередь
11 июля концерн Siemens подал иск к «Технопромэкспорт», которого германский концерн обвиняет в незаконном перемещении газотурбинных установок в Крым, в Арбитражный суд Москвы.
Компании «Технопромэкспорт» являются структурами группы «Ростех», которая строит ТЭС в Крыму, «Сименс технологии газовых турбин» — совместное предприятие Siemens и «Силовых машин» (доля последней — 35%) по производству газовых турбин в
«Севастопольская ПГУ-ТЭС» строится в Балаклавском районе Севастополя. Первая очередь — парогазовая установка мощностью 235 МВт, вторая очередь — той же мощности. Близ Симферополя строится «Симферопольская ПГУ-ТЭС», ее мощность совпадает с мощностью станции в Севастополе.
История конфликта вокруг поставок оборудования в Крым: