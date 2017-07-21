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11:21 (мск), источник: Informburo.kz

В Казахстане хотят упростить процедуры ГЧП

В Министерстве юстиции представили законопроект, затрагивающий вопросы ГЧП, налогообложения сельского хозяйства и ставки пени по платежам.

Источник: Informburo.kz

Проект закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам налогообложения и государственно-частного партнёрства» направлен на решение трёх основных моментов — это вопросы ГЧП, налогообложения сельского хозяйства и ставки пени по платежам.

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Первый блок, как отметил на заседании межведомственной комиссиипо вопросам законопроектной деятельности вице-министр национальной экономики Руслан Даленов, предусматривает вопросы ГЧП. Здесь предусматривается упрощение процедур.

«Сегодня, чтобы по классической схеме идти по процедурам ГЧП, необходимо пройти кучу экспертиз, нужно сделать концепцию, конкурсную документацию, провести переговоры, заключить проект договора, после этого заново пройти все экспертизы. Всего пять этапов. По новой схеме предлагается, чтобы проекты заранее были определены: их стоимость, сумма поддержки государства, вывешивается объявление, и бизнес приходит, видит объявление и участвует в конкурсе. Кто победил, тому достается готовый типовой проект без всяких концепций и экспертиз», — предложил Руслан Даленов.

Второй блок вопросов касается налогообложения сельского хозяйства.

«Сегодня действует такая норма: если обороты вдруг стали большие, нужно стать плательщиком НДС. Эту норму мы отменяем. Также крестьянину можно осуществлять иные виды деятельности. Сегодня, если вдруг крестьянин начинает сдавать на металлолом свой старый комбайн или расчищать (территорию. — Авт.) от снега, оказывать услугу, то должен уходить от льготного налогового режима — эту норму мы убираем», — добавил Руслан Даленов.

Кроме того, исключается норма о том, что аффилированные лица не могут применять льготный налоговый режим. Сельхозкооперативы, которые заготавливают продукцию для сбыта, в случае принятия поправки, также получат право применять налоговый льготный режим. Руслан Даленов уверен, эти поправки приведут к увеличению инвестиций в сельское хозяйство.

«Третий блок вопросов касается ставки пени. До 1 апреля ставка пени составляла чуть менее 14%. Сегодня она выросла до 27%. Поправкой предлагается вернуть ставку пени к прежнему значению — порядка 13−14%. Таковы основные положения проекта закона», — заключил вице-министр.

В начале июня в Мажилисе Руслан Даленов представил концепцию нового Налогового кодекса. Законопроект разрабатывается ведомством совместно с НПП «Атамекен». По его словам, новый кодекс будет понятен и удобен для предпринимателей, поскольку действующий из-за многочисленных изменений содержит отсылочные нормы, а многие положения разбросаны по всему тексту закона.

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