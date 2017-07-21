Аэропорт «Емельяново» оштрафован за нарушение правил пожарной безопасности
Сумма штрафа составила 180 тыс. рублей.
Сумма штрафа составила 180 тыс. рублей.
Красноярский аэропорт «Емельново» оштрафовали на 180 тыс. рублей за нарушение правил пожарной безопасности в терминале № 1. Информация об этом появилась на сайте
При проверки здания аэропорта выяснилось, что эвакуационные выходы были загромождены посторонними предметами. Это, по мнению проверяющих, препятствует свободной эвакуации людей при пожаре.
«Кроме того, в помещении зала ожидания аэровокзала отсутствовал план эвакуации людей в случае пожара», — рассказали в ведомстве.
По данному факту было заведено административное дело. Суд назначил наказание в виде штрафа. Отмечается, что «пути эвакуации уже приведены в соответствие с требованиями пожарной безопасности». Проверка проводилась после жалобы пассажира.