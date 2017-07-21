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10:50 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Аэропорт «Емельяново» оштрафован за нарушение правил пожарной безопасности

Сумма штрафа составила 180 тыс. рублей.

Красноярский аэропорт «Емельново» оштрафовали на 180 тыс. рублей за нарушение правил пожарной безопасности в терминале № 1. Информация об этом появилась на сайте Западно-сибирской транспортной прокуратуры.

При проверки здания аэропорта выяснилось, что эвакуационные выходы были загромождены посторонними предметами. Это, по мнению проверяющих, препятствует свободной эвакуации людей при пожаре.

«Кроме того, в помещении зала ожидания аэровокзала отсутствовал план эвакуации людей в случае пожара», — рассказали в ведомстве.

По данному факту было заведено административное дело. Суд назначил наказание в виде штрафа. Отмечается, что «пути эвакуации уже приведены в соответствие с требованиями пожарной безопасности». Проверка проводилась после жалобы пассажира.

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