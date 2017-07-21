В СФО насчитали более 18 тыс. вкладчиков «Югры»
Страховые выплаты им составят 11,3 млрд рублей.
Страховые выплаты им составят 11,3 млрд рублей.
В регионах Сибирского федерального округа насчитывается 18,3 тыс. вкладчиков банка «Югра». Сумма страховых выплат им составит 11,3 млрд руб., говорится в ответе «Ассоциации страхования вкладов» (АСВ) на запрос Sibnovosti.ru.
Как сообщили в АСВ, больше всего сибирских вкладчиков «Югры» насчитывается в Красноярском крае — 6,7 тыс. с суммой выплат 3,6 млрд руб. Также значительно их число в Омской области (4 тыс. вкладчиков, 2,5 млрд руб.) и в Новосибирской области (3,3 млрд руб., 2,8 млрд руб.).
Страховой случай в отношении ПАО Банк «Югра» наступил 10 июля 2017 года. Банк России назначил временную администрацию по управлению банком, функции которой возложены на АСВ. Такое решение было принято в связи с «неустойчивым финансовым положением» «Югры» и «угрозами интересам его кредиторов и вкладчиков».
О начале выплат АСВ сообщило 20 июля. Их осуществляет ряд кредитных учреждений: ВТБ 24, Сбербанк РФ, Россельхозбанк, «ФК Открытие» и «Уралсиб».