Японская компания намерена строить в Приморье доступное и качественное жилье

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Резидент Свободного порта Владивосток — компания «Ферст ВУ Приморье» — планирует заняться в Приморье комплексной застройкой новых микрорайонов и открыть производство по переработке древесины. Об этом стало известно на заседании рабочей группы по реализации русско-японских проектов в Приморье под руководством вице-губернатора Александра Юрова. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Участие в обсуждении приняли руководители задействованных департаментов Администрации края, представители бизнеса, а также генеральный консул Японии во Владивостоке Касаи Тацухико.

Создание мастер-плана Владивостока, строительство рыбного рынка, модернизация мусоросжигательного завода, очистка акваторий, технологии малоэтажного строительства, внедрение «умных» светофоров и строительство японского сада — все эти проекты реализуются сейчас в Приморье на основе договорённостей Президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ на втором ВЭФ.

По словам вице-губернатора Александра Юрова, одним из успешно развивающихся и востребованных проектов является малоэтажное строительство по японским технологиям.

«Мы знаем, что компания намерена строить в Приморье доступное и качественное жилье. Сейчас мы подыскиваем участок земли для застройки, соответствующий требованиям японской стороны», — отметил он.

Ознакомиться с образцами предлагаемых домов жители и гости края смогут на выставке малоэтажного строительства, которая откроется во время третьего Восточного экономического форума.

Как отметил член совета директоров «Ферст Вуд Приморье» — дочернего предприятия японской компании «ИИДА» — резидент Свободного порта Владивосток на данный момент получает разрешение на сделку по приобретению части акций российской дереводобывающей организации.

«Мы планируем не только строить жилье, но и производить стройматериалы для него», — подчеркнул он.