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10:17 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

УФАС Прикамья проверило 13 торговых сетей

ПЕРМЬ, 21 июля, ФедералПресс. УФАС России по Пермскому краю подвело итоги проверки деятельности 13 крупнейших торговых сетей и поставщиков продовольственных товаров, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверялось соответствие требованиям закона о торговле, вступивших в силу 1 января 2017 года. Опросники были направлены 51 крупнейшему поставщику Пермского края.

Среди основных выявленных нарушений: непрозрачность отношений поставщиков и торговых сетей, не все торговые сети соблюдают требования о размещении на своем сайте информации о существенных условиях договоров поставки, а также информации об условиях отбора контрагентов. «Много нарушений было выявлено в части установления сроков оплаты товара — по закону срок оплаты товара зависит от срока его годности и недопустимо устанавливать срок оплаты средний, даже если товар поступил по одной накладной», — рассказала начальник отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации УФАС России по Пермскому краю Алла Лебедева.

В отношении ООО «Областная продовольственная компания» было возбуждено административное дело за нарушение законодательства о торговле. Сеть не разместила на сайте информацию об условиях отбора контрагента для заключения договора поставки продуктов.

Компания «Колбасов» превысила совокупный размер вознаграждения за купленные у поставщика товары. Также выявлено, что фирма взимала вознаградждение за продвижение товара, логистику, услуги по подготовке, обработке и упаковке товаров в размере, превысившем 5% от цены закупленных продуктов. В отношении нее составлены адмнистративные протоколы.

Замруководителя краевого УФАС Марина Кудрявцева подчеркнула: «Мы продолжаем изучение отношений поставщиков, производителей и торговых сетей, исследуем торговую наценку, проблемы возврата проданного товара, проблему соразмерности штрафов поставщикам. Новое законодательство и работа ведомства направлены на установление честной цены на продукт. В ней важную роль играет активная позиция поставщиков, которым мы напоминаем о возможности обратиться с жалобой в антимонопольное ведомство на незаконные действия торговых сетей».

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