В Волгограде закупят 10 новых трамваев
Первый аукцион объявят в начале августа 2017 года.
Первый аукцион объявят в начале августа 2017 года.
В Волгограде «Метроэлектротранс» закупит 36 трамваев с электронной системой управления, за счет которой транспорт сможет экономить электроэнергию.
Как сообщили порталу «VOLGOGRADRU» в мэрии, электротранспорт будет приобретен для скоростной линии. Уже в августе текущего года стартует аукцион на покупку первых 10 трамваев. Отметим, что они будут низкопольными и адаптированными для
Как всякий современный транспорт, трамваи будут оборудованы системой ГЛОНАСС и видеокамерами.