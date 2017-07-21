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10:30 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

В Волгограде закупят 10 новых трамваев

Первый аукцион объявят в начале августа 2017 года.

В Волгограде «Метроэлектротранс» закупит 36 трамваев с электронной системой управления, за счет которой транспорт сможет экономить электроэнергию.

Как сообщили порталу «VOLGOGRADRU» в мэрии, электротранспорт будет приобретен для скоростной линии. Уже в августе текущего года стартует аукцион на покупку первых 10 трамваев. Отметим, что они будут низкопольными и адаптированными для инвалидов-колясочников, пенсионеров и женщин с детскими колясками.

Как всякий современный транспорт, трамваи будут оборудованы системой ГЛОНАСС и видеокамерами.

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