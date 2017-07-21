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10:08 (мск), источник: Kaliningradnews

Таможенники задержали 8,7 тонны консервированного тунца

ИА МедиаКалибр. В Калининградской области на Багратионовском таможенном посту установили, что товарная марка на большей части банок с консервированным тунцом не соответствует заявленной.

Таким образом, декларантом были представлены недействительные документы, которые могли послужить основанием для помещения товаров под таможенную процедуру, предусматривающую полное или частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин, налогов, прокомментировали в Калининграде сегодня, 21 июля 2017 года, ИА МедиаКалибр в управлении областной таможни.

Консервы «Тунец натуральный» в количестве 28800 банок общим весом 8734,5 килограмма изъяты, а в отношении декларанта возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.19 КоАП РФ «Представление недействительных документов».

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