Китайцы намерены выращивать овощи и рис в Бикинском районе

— Китайцы хотят выращивать на территории нашего хозяйства картофель, другие овощи и рис. Для этого им потребуется две тыс гектаров, а у нас есть свободная земля в таком объеме, — уточнил Максим Коломейчук. — Также они планируют привезти свою сельскохозяйственную технику. По словам руководителя предприятия, китайские овощеводы осмотрели угодья СК «Союз» и отметили, что этот район экологически чистый, а земля не испорчена химикатами, потому пригодна для выращивания хороших овощей. — Если китайские партнеры все же решат осваивать нашу землю, мы сможем задействовать всю свободную площадь и увеличить количество работников предприятия, то есть обеспечить занятость населения нашего района. Сейчас на предприятии трудится почти двадцать местных жителей и столько же китайских рабочих, — отметил Коломейчук.