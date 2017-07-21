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10:27 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Китайцы намерены выращивать овощи и рис в Бикинском районе

Делегация из провинции Хэйбэй впервые посетила местную сельскохозяйственную компанию.

Источник: Reuters

Делегация из китайской провинции Хэйбэй, граничащей с Пекином, впервые побывала в сельскохозяйственной компании (СК) «Союз», расположенной в селе Оренбургское Бикинского района Хабаровского края.

Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» директор предприятия Максим Коломейчук, китайские гости прибыли с намерениями заключить в дальнейшем двухстороннее соглашение. Об этом они сообщили представителям министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края и руководству района.

 — Китайцы хотят выращивать на территории нашего хозяйства картофель, другие овощи и рис. Для этого им потребуется две тыс гектаров, а у нас есть свободная земля в таком объеме, — уточнил Максим Коломейчук. —  Также они планируют привезти свою сельскохозяйственную технику. По словам руководителя предприятия, китайские овощеводы осмотрели угодья СК «Союз» и отметили, что этот район экологически чистый, а земля не испорчена химикатами, потому пригодна для выращивания хороших овощей. — Если китайские партнеры все же решат осваивать нашу землю, мы сможем задействовать всю свободную площадь и увеличить количество работников предприятия, то есть обеспечить занятость населения нашего района. Сейчас на предприятии трудится почти двадцать местных жителей и столько же китайских рабочих, — отметил Коломейчук.

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