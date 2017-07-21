Свыше 75 котельных подготовили к зиме в Хабаровском крае
В Хабаровском крае активно готовятся к новому отопительному сезону. В порядок уже привели более трети всех коммунальных объектов — 38% от плана, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В Хабаровском крае активно готовятся к новому отопительному сезону. В порядок уже привели более трети всех коммунальных объектов — 38% от плана, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Так, капитально отремонтировали 42
Ведется промывка сетей. Сейчас очищено 537,94 км теплотрасс (или 62% от плана). Промыто 220 км водопровода (45,9% от плана), 292 км канализационных труб (15,2% от плана). Опрессовано 1,5 тысяч км теплосетей (86,4% от плана).
«Работы идут по графику. В каждом муниципальном образовании сформирован и выполняется план основных мероприятий. Контроль над ходом работ ведет Министерство. В случае возникновения проблемных вопросов мы совместно с органами местного самоуправления принимаем меры для их оперативного решения», — рассказал заместитель министра ЖКХ края — начальник управления инженерной коммунальной инфраструктуры и топливообеспечения Марк Хакимов.