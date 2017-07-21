Приморская бизнесвумен попалась на подпольных деликатесах

Инспекторы Россельхознадзора Приморья вместе с полицейскими пресекли продажу подозрительных морепродуктов в магазине города Артём. Индивидуальный предприниматель торговала креветкой и крабом без сопроводительных документов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

В ходе рейда в продуктовом магазине правоохранители осмотрели морозильную и охлаждающую витрины, в которых были выставлены дары океана (камчатский краб, креветка, спизула). Выяснилось, что морские деликатесы не имели маркировки, по которой можно было отследить происхождение товаров. Часть морепродуктов не имела и ветеринарных документов. Таким образом, бизнесвумен нарушила ветеринарное законодательство.

Мясо и конечности варёно-мороженного краба (7,75 кг), устрицы (5 кг), спизулы (5 кг) и креветки (3,73 кг) блюстители закона изъяли из магазина и поместили на изолированное хранение.