Приморская бизнесвумен попалась на подпольных деликатесах
Предпринимателю из Артема не важно было здоровье покупателей.
Предпринимателю из Артема не важно было здоровье покупателей.
Инспекторы Россельхознадзора Приморья вместе с полицейскими пресекли продажу подозрительных морепродуктов в магазине города Артём. Индивидуальный предприниматель торговала креветкой и крабом без сопроводительных документов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
В ходе рейда в продуктовом магазине правоохранители осмотрели морозильную и охлаждающую витрины, в которых были выставлены дары океана (камчатский краб, креветка, спизула). Выяснилось, что морские деликатесы не имели маркировки, по которой можно было отследить происхождение товаров. Часть морепродуктов не имела и ветеринарных документов. Таким образом, бизнесвумен нарушила ветеринарное законодательство.
Мясо и конечности
Владелице магазина грозит наказание по статье 14.43 КоАП РФ («Нарушение продавцом требований технических регламентов»), что влечёт наложение административного штрафа на ИП от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; на юрлиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.