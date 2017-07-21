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10:20 (мск), источник: VLADNEWS

Приморская бизнесвумен попалась на подпольных деликатесах

Предпринимателю из Артема не важно было здоровье покупателей.

Инспекторы Россельхознадзора Приморья вместе с полицейскими пресекли продажу подозрительных морепродуктов в магазине города Артём. Индивидуальный предприниматель торговала креветкой и крабом без сопроводительных документов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора.

В ходе рейда в продуктовом магазине правоохранители осмотрели морозильную и охлаждающую витрины, в которых были выставлены дары океана (камчатский краб, креветка, спизула). Выяснилось, что морские деликатесы не имели маркировки, по которой можно было отследить происхождение товаров. Часть морепродуктов не имела и ветеринарных документов. Таким образом, бизнесвумен нарушила ветеринарное законодательство.

Мясо и конечности варёно-мороженного краба (7,75 кг), устрицы (5 кг), спизулы (5 кг) и креветки (3,73 кг) блюстители закона изъяли из магазина и поместили на изолированное хранение.

Владелице магазина грозит наказание по статье 14.43 КоАП РФ («Нарушение продавцом требований технических регламентов»), что влечёт наложение административного штрафа на ИП от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; на юрлиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

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Приморская бизнесвумен попалась на подпольных деликатесах
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