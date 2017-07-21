За год в Челябинске закрылось три сотни крупных магазинов
Эксперты отмечают значительный спад покупательской активности и засилье торговых сетей.
Эксперты отмечают значительный спад покупательской активности и засилье торговых сетей.
С начала 2017 года в Челябинске закрылось 38 магазинов с торговой площадью более 4 тыс. кв. м (4340,9 кв. м). Об этом сообщила замначальника Управления по торговле и услугам Администрации г. Челябинска Инна Красильник на
«За весь 2016 год закрыто более 300 магазинов с торговой площадью более 40 тыс. кв. м., — отметила Красильник. — Закрытию магазинов способствует снижение доходов населения и, соответственно, потребительского спроса. Челябинцы всё больше внимания уделяют товарам дешёвых марок, внесезонным распродажам, а предприятия торговли в свою очередь вынуждены всё чаще прибегать к маркетинговым уловкам для активизации спроса».
Так, во многих магазинах сейчас полки заполняются продуктами в собственной упаковке («собственной торговой марки»), которые в среднем на 20% дешевле брендированных аналогов. Наиболее распространенные — это молочные продукты, шампуни, стиральные порошки, зубная паста и средства личной гигиены.
«Сворачивать» бизнес торговцев заставляют также рост налоговой нагрузки на бизнес, увеличение стоимости кредитов и высокая конкуренция на рынке. Небольшие магазины (площадью менее 300 кв. м) сильно проигрывают в конкуренции сетевым торговым магазинам, которые благодаря большим объемам закупок, получают от переработчиков большие скидки на товары.
По данным мониторинга Управления по торговле и услугам, на 1 января 2017 года более 50% торговой площади в городе приходилось на ТЦ и ТРК. Торговая площадь розничной торговой сети составляла 1 357,21 тыс. кв. м. кстати, существует норма: на одну тысячу человек городского населения должно приходиться 727,09 кв. м торговых площадей. В Челябинске обеспеченность населения торговыми площадями зашкаливает, превышая действующий норматив на 55,7%. (1132,09 кв. м на 1000 жителей).