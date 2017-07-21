В Крыму потратили 800 млн руб на ремонт дорог за полгода

Источник: Аргументы и факты

За прошедшие шесть месяцев 2017 года в Крыму потратили 800 млн руб на обслуживание дорог, передает Крыминформ, ссылаясь на вице-премьера республики Виталия Нахлупина и начальника Службы автодорог полуострова Алексея Сафронова.

«Сумма, которая выделена на год, — 1,837 млрд рублей. Это на всю республику, на все наши 6 тыс км дорог, которые мы должны содержать. Это и ямочный ремонт, и подрезка, и содержание барьерной части, покос травы, содержание в порядке обочин, выполнение противогололёдных мероприятий», — подчеркнул Нахлупин.

Он рассказал, что с января по июль текущего года подрядчики ликвидировали разрушения и деформацию покрытия на площади свыше 489 кв метров.