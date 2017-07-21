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11:26 (мск), источник: АиФ Крым

В Крыму потратили 800 млн руб на ремонт дорог за полгода

Средства были выделены на ямочный ремонт, содержание барьерной части и обочин, покос травы и тому подобное.

Источник: Аргументы и факты

За прошедшие шесть месяцев 2017 года в Крыму потратили 800 млн руб на обслуживание дорог, передает Крыминформ, ссылаясь на вице-премьера республики Виталия Нахлупина и начальника Службы автодорог полуострова Алексея Сафронова.

«Сумма, которая выделена на год, — 1,837 млрд рублей. Это на всю республику, на все наши 6 тыс км дорог, которые мы должны содержать. Это и ямочный ремонт, и подрезка, и содержание барьерной части, покос травы, содержание в порядке обочин, выполнение противогололёдных мероприятий», — подчеркнул Нахлупин.

Он рассказал, что с января по июль текущего года подрядчики ликвидировали разрушения и деформацию покрытия на площади свыше 489 кв метров.

В свою очередь, Сафронов отметил, что из названной суммы за полгода было потрачено около 800 млн рублей.

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