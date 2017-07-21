В Новосибирске начались работы по завершению самого проблемного долгостроя
На завершение строительства объекта на улице Тульской необходимо порядка 800 млн рублей.
На завершение строительства объекта на улице Тульской необходимо порядка 800 млн рублей.
НОВОСИБИРСК, 21 июля. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Застройщик самого проблемного в Новосибирске долгостроя на улице Тульской приступил к работам по его завершению, сообщил в пятницу журналистам заместитель мэра, начальник департамента строительства и архитектуры новосибирской мэрии Алексей Кондратьев.
«Подписан договор генерального подряда между застройщиком — компанией “Баутехник” и подрядчиком — СМУ-9, пройден подготовительный этап — оценка дефектов долгостроя. Застройщик приступил к работам по периметру фасада, в частности, ведется его остекление», — сказал он.
Всего на завершение строительства необходимо порядка 800 млн рублей, первые 60 млн на счет
В доме, строительство которого планируют завершить к началу 2019 года, получат квартиры около 500 обманутых дольщиков. Также ведется работа с еще примерно 100 дольщиками, которые не имеют договора участия в долевом строительстве и статуса «обманутый дольщик», но подписали с бывшим подрядчиком предварительные соглашения. Их статус будет подтвержден в рамках уголовного дела, затем мэрия подпишет с ними соглашения, однако, скорее всего, квартиры они получат уже в других новостройках.
Строительство дома по адресу ул. Тульская, 82 в Новосибирске началось в 2004 году, но было остановлено из- за проблем застройщика. Покупатели квартир тогда вышли на голодовку, добившись в 2011 году назначения нового застройщика — ООО «Баутехник». Были проданы еще десятки квартир, но с одними покупателями заключили договоры долевого участия, а с другими только предварительные, так и не оформив их должным образом.