В Новосибирске начались работы по завершению самого проблемного долгостроя

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НОВОСИБИРСК, 21 июля. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Застройщик самого проблемного в Новосибирске долгостроя на улице Тульской приступил к работам по его завершению, сообщил в пятницу журналистам заместитель мэра, начальник департамента строительства и архитектуры новосибирской мэрии Алексей Кондратьев.

«Подписан договор генерального подряда между застройщиком — компанией “Баутехник” и подрядчиком — СМУ-9, пройден подготовительный этап — оценка дефектов долгостроя. Застройщик приступил к работам по периметру фасада, в частности, ведется его остекление», — сказал он.

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Всего на завершение строительства необходимо порядка 800 млн рублей, первые 60 млн на счет жилищно-строительного кооператива (ЖСК) дома поступят от города в рамках масштабного инвестиционного проекта. «Этих средств хватит на то, чтобы возобновить и активизировать работу по базовым направлениям, чтобы объект ушел в зиму с закрытым контуром», — отметил заместитель мэра, добавив, что остальную сумму ЖСК планирует получить от продажи свободных квартир.

В доме, строительство которого планируют завершить к началу 2019 года, получат квартиры около 500 обманутых дольщиков. Также ведется работа с еще примерно 100 дольщиками, которые не имеют договора участия в долевом строительстве и статуса «обманутый дольщик», но подписали с бывшим подрядчиком предварительные соглашения. Их статус будет подтвержден в рамках уголовного дела, затем мэрия подпишет с ними соглашения, однако, скорее всего, квартиры они получат уже в других новостройках.