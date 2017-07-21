Петербуржцы стали активнее тратить деньги в магазинах
Продажи непродовольственных товаров увеличиваются, а продуктов падают.
Продажи непродовольственных товаров увеличиваются, а продуктов падают.
А
С начала этого года доходы торговых предприятий увеличились на 2,6 процента — до 520 миллиардов рублей. И продолжают расти. Причем, как отмечает ФБА «Экономика сегодня», в основном за счет непродовольственных товаров. А вот расходы на продукты питания, наоборот, сократились. К слову, в июне в Петербурге сильно подорожали овощи — морковь, картошка, свекла.
Впрочем, в кафе и ресторанах тоже заметен рост прибыли. Только вот стоит ли радоваться тому, что горожане оставляют в магазинах больше денег? Может, дело вовсе не в улучшении материального благосостояния населения, а в ценниках на товары на полках и прилавках магазинов?