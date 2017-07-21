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11:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Петербуржцы стали активнее тратить деньги в магазинах

Продажи непродовольственных товаров увеличиваются, а продуктов падают.

А жизнь-то налаживается! Согласно статистике, петербуржцы стали тратить больше денег в магазинах. Согласно данным Петростата, оборот в этом июне вырос на семь процентов по сравнению с прошлым и составил немногим более 111 миллиардов рублей.

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С начала этого года доходы торговых предприятий увеличились на 2,6 процента — до 520 миллиардов рублей. И продолжают расти. Причем, как отмечает ФБА «Экономика сегодня», в основном за счет непродовольственных товаров. А вот расходы на продукты питания, наоборот, сократились. К слову, в июне в Петербурге сильно подорожали овощи — морковь, картошка, свекла.

Впрочем, в кафе и ресторанах тоже заметен рост прибыли. Только вот стоит ли радоваться тому, что горожане оставляют в магазинах больше денег? Может, дело вовсе не в улучшении материального благосостояния населения, а в ценниках на товары на полках и прилавках магазинов?

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