Петербуржцы стали активнее тратить деньги в магазинах

А жизнь-то налаживается! Согласно статистике, петербуржцы стали тратить больше денег в магазинах. Согласно данным Петростата, оборот в этом июне вырос на семь процентов по сравнению с прошлым и составил немногим более 111 миллиардов рублей.

С начала этого года доходы торговых предприятий увеличились на 2,6 процента — до 520 миллиардов рублей. И продолжают расти. Причем, как отмечает ФБА «Экономика сегодня», в основном за счет непродовольственных товаров. А вот расходы на продукты питания, наоборот, сократились. К слову, в июне в Петербурге сильно подорожали овощи — морковь, картошка, свекла.