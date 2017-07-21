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10:57 (мск), источник: VN.ru

206 млн рублей долгов по зарплате выплачено в НСО

Как сократить долги по зарплате? Что делать, если работодатель обманул? Какие риски несет сотрудник, когда соглашается работать по серым схемам? Ответы на эти и другие вопросы 20 июля искали на публичных обсуждениях правоприменительной практики региональной Госинспекции труда.

Охрана трудовых прав, жизни и здоровья работника — основная задача государственной инспекции труда. В зале собрались те, кто ежедневно выполняет эту задачу. Сегодня цель работы ведомства отнюдь не штраф. Совместные действия инспекции, работодателей и самих сотрудников — залог успешной ситуации в системе охраны труда.

— Общая задача — сделать контроль понятным, прозрачным и снизить риски для работников и предприятий для того, чтобы выстроить уже не отношения проверяющий и проверяемые, а партнерские отношения. Такова цель общей программы, которую ставит Президент России, — говорит первый заместитель Губернатора Новосибирской области Владимир Знатков.

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Наш регион сегодня занимает третье место в стране по уровню охраны труда. Хорошие показатели по своевременной выплате окладов. В бюджетной сфере долгов нет. Картину портят частные предприятия. К сожалению, есть случаи, когда работникам должны десятки миллионов рублей. С ними разбираются не только инспекторы, но и правоохранительные органы. Правда, иногда, признают специалисты, наличие уголовного дела вовсе не означает наличных в кошельках.

— Конечно, возбуждение уголовного дела не влияет на выплату заработной платы. Если бы в законе была предусмотрена ответственность собственников, причем, личная, вот это было бы, на мой взгляд, наиболее эффективной мерой воздействия. Потому что как только дело доходит до ответственности самого собственника, сразу появляются деньги и заработная плата работникам выплачивается, — говорит главный инспектор труда Новосибирской области Людмила Поспелова.

Сегодня всем предприятиям страны присваивают уровень риска от умеренного до высокого. Чтобы снизить возможность несчастных случаев или нарушения трудового законодательства, руководители предприятий могут проводить проверки самостоятельно. Для этого на федеральном уровне разработали уникальный ресурс.

— Аналогов в мире нет, это передовая отечественная разработка, которая, по сути, опередила другие страны. Это оценка президента международной организации труда. Сервис, который позволяет работодателю самостоятельно провести проверку, используя алгоритм работы инспектора, — говорит заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков.

В инспекции напоминают, что не стоит ждать. Если ваши права как работника нарушены, то смело идите к инспектору. Только за шесть месяцев текущего года в регионе выплачена задолженность по заработной плате в сумме более 206 миллионов рублей.

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