В Хабаровском крае возродят потребительскую кооперацию
В регионе реконструируют и заново создадут шесть
В регионе реконструируют и заново создадут шесть
Комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края разработает план комплексного развития отрасли. В его рамках разработают меры государственной поддержки для возрождения системы потребительской кооперации в регионе.
«При реализации указанного плана к 2022 году будут реконструированы пять и создано шесть
Из краевого бюджета на эти цели выделят 23,8 миллионов рублей. На эти деньги, помимо указанных проектов, в регионе реконструируют и создадут пять цехов по производству пищевой продукции. Благодаря принятым мерам в комитете надеются увеличить численность занятых на предприятиях потребительской кооперации работников.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что сейчас в регионе развивают сельскохозяйственную кооперацию. На создание центров подобной направленности из краевого бюджета выделяют субсидии для поддержки. Сами представители таких коопераций попросили у региональных властей помощи в реализации своей продукции и решении бюрократических вопросов.