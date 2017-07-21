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11:18 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае возродят потребительскую кооперацию

В регионе реконструируют и заново создадут шесть приёмо-заготовительных пунктов.

Источник: Reuters

Комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Хабаровского края разработает план комплексного развития отрасли. В его рамках разработают меры государственной поддержки для возрождения системы потребительской кооперации в регионе.

«При реализации указанного плана к 2022 году будут реконструированы пять и создано шесть приёмо-заготовительных пунктов, ежегодное увеличение закупа сельскохозяйственной продукции составит не менее двух процентов», — сообщил председатель комитета Николай Крецу.

Из краевого бюджета на эти цели выделят 23,8 миллионов рублей. На эти деньги, помимо указанных проектов, в регионе реконструируют и создадут пять цехов по производству пищевой продукции. Благодаря принятым мерам в комитете надеются увеличить численность занятых на предприятиях потребительской кооперации работников.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что сейчас в регионе развивают сельскохозяйственную кооперацию. На создание центров подобной направленности из краевого бюджета выделяют субсидии для поддержки. Сами представители таких коопераций попросили у региональных властей помощи в реализации своей продукции и решении бюрократических вопросов.

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