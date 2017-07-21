Куйвашев столкнул Генпрокуратуру и Роспотребнадзор

Генеральная прокуратура России сопроводит строительство и модернизацию животноводческих комплексов в Свердловской области по заявлению правительства Свердловской области.

В ходе прошедшего 21 июля заседания регионального правительства генеральный директор ООО «Новопышминское» Николай Игнатьев рассказал о развитие своего бизнеса и пожаловался главе региона Евгению Куйвашеву на неправомерные действия сотрудников регионального Роспотребнадзора, передает «Уралинформбюро».

По словам Игнатьева, в начале 2017 года уральский Роспотребнадзор провел проверку на предприятии и попытался приостановить его работу, якобы из-за выявленных нарушений. Информацию о том, что оснований на это у санитарных врачей не было, сегодня подтвердил и региональный министр агропромышленного комплекса и продовольствия Дмитрий Дегтярев.