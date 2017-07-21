Куйвашев столкнул Генпрокуратуру и Роспотребнадзор
По необоснованным проверкам уральского предприятия.
По необоснованным проверкам уральского предприятия.
Генеральная прокуратура России сопроводит строительство и модернизацию животноводческих комплексов в Свердловской области по заявлению правительства Свердловской области.
В ходе прошедшего 21 июля заседания регионального правительства генеральный директор ООО «Новопышминское» Николай Игнатьев рассказал о развитие своего бизнеса и пожаловался главе региона Евгению Куйвашеву на неправомерные действия сотрудников регионального Роспотребнадзора, передает «Уралинформбюро».
По словам Игнатьева, в начале 2017 года уральский Роспотребнадзор провел проверку на предприятии и попытался приостановить его работу, якобы
Евгений Куйвашев ознакомившись с проблемой, задал Игнатьеву и Дегтяреву резонный вопрос: «А почему вы не обратились в прокуратуру?». Но вопрос повис в воздухе и остался без ответа. «Я прошу контрольный департамент (губернатора и правительства Свердловской области — прим.ред) разобраться в ситуации и обратиться в прокуратуру, в том числе в Генеральную прокуратуру», — распорядился глава региона.