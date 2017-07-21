Администрация Омска проверила сообщения о неправильной разметке

Омичи сообщили о том, что дорожная разметка упирается в бордюр, в одном из популярных городских пабликов. Департамент транспорта оперативно провёл проверку этой информации.

«Проверка подтвердила факт, изложенный в паблике. Представителю подрядчика (ООО “Дорожно-покрасочное строительство” из города Ревда Свердловской области) было указано на необходимость исправления ошибки путём демаркировки участка ошибочной разметки, что и было оперативно выполнено в ночь с 19 на 20 июля 2017 года», — рассказали в департаменте.

Чиновники не стали ограничиваться единственным участком, а заодно проверили и ещё девять улиц, которые отданы по выигранному муниципальному контракту тому же подрядчику. И здесь также были обнаружены недостатки: отсутствие стоп-линий; ошибочное назначение ширины полос движения; ошибочное назначение количества полос движения на подходах к перекрестку; наличие разрывов в осевой линии разметки в тех местах, где они не должны быть, и наоборот.