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12:12 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Около 200 млн рублей направлено на жилье для ветеранов на Дону

За счет федерального бюджета улучшены жилищные условия 156 ветеранов.

Источник: Аргументы и факты

Около 200 млн рублей направлено на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны в Ростовской области с начала 2017 года.

Согласно информации из официальных источников, за счет федерального бюджета улучшены жилищные условия 156 ветеранов.

Всего в 2017 году на Дону планируется обеспечить жильем около 200 ветеранов. На эти цели будет направлено 239 млн рублей.

В настоящее время в регионе продолжается постановка на жилищный учет ветеранов Великой Отечественной, а также членов семей погибших инвалидов и участников войны. Срок реализации сертификата о предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения составляет девять месяцев.

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