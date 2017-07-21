Около 200 млн рублей направлено на жилье для ветеранов на Дону
За счет федерального бюджета улучшены жилищные условия 156 ветеранов.
За счет федерального бюджета улучшены жилищные условия 156 ветеранов.
Около 200 млн рублей направлено на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны в Ростовской области с начала 2017 года.
Согласно информации из официальных источников, за счет федерального бюджета улучшены жилищные условия 156 ветеранов.
Всего в 2017 году на Дону планируется обеспечить жильем около 200 ветеранов. На эти цели будет направлено 239 млн рублей.
В настоящее время в регионе продолжается постановка на жилищный учет ветеранов Великой Отечественной, а также членов семей погибших инвалидов и участников войны. Срок реализации сертификата о предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения составляет девять месяцев.