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12:00 (мск), источник: Newslab.ru

Чиновники призвали делиться впечатлениями о ремонте дорог в Красноярске в соцсетях

Записи, помеченные специальными хэштегами будут видеть не только красноярские чиновники, но и их федеральные коллеги.

Источник: РИА "Новости"

Следить за ремонтом дорог в Красноярске можно через социальные сети. Чиновники департамента городского хозяйства рассказали об этом во время пресс-конференции, посвященной ходу ремонтной кампании.

Представители департамента рассказали, что следить за тем, как идет ремонт в Красноярске можно при помощи дорожных камер и через специальные группы в «ВКонтакте» и Facebook. В них публикуется информация обо всех работах по программе «Безопасные и качественные дороги» — они идут как в самом Красноярске, так и на территории края.

Сегодня представители департамента горхозяйства мэрии призвали горожан подключиться к контролю качества и делиться впечатлениями от ремонта городских дорог в соцсетях. Записи с хештэгами #БКД и #Красноярск будут просматриваться специалистами и учитываться при оценке деятельности дорожных рабочих.

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