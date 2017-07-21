Чиновники призвали делиться впечатлениями о ремонте дорог в Красноярске в соцсетях

Следить за ремонтом дорог в Красноярске можно через социальные сети. Чиновники департамента городского хозяйства рассказали об этом во время пресс-конференции, посвященной ходу ремонтной кампании.

Представители департамента рассказали, что следить за тем, как идет ремонт в Красноярске можно при помощи дорожных камер и через специальные группы в «ВКонтакте» и Facebook. В них публикуется информация обо всех работах по программе «Безопасные и качественные дороги» — они идут как в самом Красноярске, так и на территории края.