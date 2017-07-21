В Ростовской области дефицита урожая зерна из-за непогоды не будет

Источник: ИА REGNUM

Шторма и бури, которые периодически накрывают Ростовскую область, на весе донского каравая не отразятся. Аграрии отмечают, что ливни, град и шквалистый ветер, конечно, сказались на посевах, но их гибель незначительная, передает ИА REGNUM 21 июля.

Что касается жатвы на Дону, то труженики села почти приблизились к экватору, а в закрома уже отправлено более 5,5 млн тонн хлеба. В целом донским аграриям в 2017 году предстоит убрать зерновые и зернобобовые культуры с площади более 3,3 млн гектаров.

К сбору урожая на сегодняшний день подключены все районы Донского края. Традиционно лидируют аграрии Сальского района, обработавшие более 132 тыс. гектаров и собравшие свыше 508 тыс. тонн зерновых. Также в тройке лидеров — хлеборобы Зимовниковского и Целинского районов.

Погода день ото дня преподносит земледельцам сюрпризы. В этой связи аграриям необходимо использовать не просто каждый день, а каждый час, чтобы вовремя и без потерь собрать урожай.

Отметим, в 2017 году хозяйства южных районов Ростовской области приступили к уборочной кампании ранних зерновых культур в конце июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, виды на урожай 2017 года у Ростовской области достаточно хорошие. Весной был определён целевой ориентир — 9 млн тонн зёрна.

По словам донского губернатора Василия Голубева, средний урожай за много лет — около 6 млн тонн, а последние три года ни разу не было собрано меньше 9 млн тонн. По его словам, регион более чем на 300% обеспечивает себя зерном, при этом экспортный потенциал у Ростовской области один из самых высоких в России.