Свердловская область возьмет еще один кредит из федерального бюджета
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля, ИА УралПолит.Ru. Свердловская область возьмет кредит из федеральной казны 1,928 млрд рублей для снижения дефицита бюджета.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля, ИА УралПолит.Ru. Свердловская область возьмет кредит из федеральной казны 1,928 млрд рублей для снижения дефицита бюджета.
Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона, соответствующее постановление было принято 21 июля на заседании свердловского правительства под руководством главы региона Евгения Куйвашева, принято постановление. Ставка по кредиту составит 0,1 процента годовых.
«Отмечу, что в результате замещения “дорогих” рыночных обязательств “дешевыми” бюджетными кредитами, а также проведения взвешенной долговой политики, направленной на привлечение кредитных ресурсов, исходя из фактической потребности, привлечения краткосрочных кредитов, предоставляемых Управлением федерального казначейства по Свердловской области, всего за 2014 — 2016 годы сэкономлено 5,7 миллиарда рублей», — пояснила Галина Кулаченко.
По данным регионального Минфина госдолг области с начала года сократился на 15,2 млрд рублей.