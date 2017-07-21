Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин нажал новый «ядерный» рычаг против США
Что нового в лечении псориаза
Кремль пожалел покупателя «часов Путина» за €1 млн
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Трамп поведал, о чем жалеет после встречи с Путиным – СМИ
Путин вмешался в постройку "Арктики" из-за Украины
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
Савченко объявила войну премьеру Украины - СМИ
СМИ: ДНР обнаружила запрещенное оружие у ВСУ
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
10Японская поэзия спорта
12:18 (мск), источник: АиФ Волгоград

Комсомольский мост в Волгограде оборудуют лестницами за 39 млн рублей

Подрядчик должен будет сделать лестницы к декабрю 2017 года.

Лестничные пролеты сделают на Комсомольском путепроводе в центре Волгограда за 38 896 062 рублей.

Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», соответствующий лот появился в четверг, 20 июля, на сайте госзакупок. Согласно технической документации, исполнитель заказа станет известен уже 14 августа. Ему необходимо будет выполнить работы не позднее декабря текущего года.

Отметим, что ремонт сходов будет выполнен за счет субсидии из регионального бюджета. В качестве муниципального заказчика выступает МУ «Комдорстрой». Гарантийный срок составит 8 лет.

Напомним, что сам мост был отремонтирован зимой 2016 года, однако, подрядчик не успел сделать лестничные сходы на Привокзальную площадь и улицу Балонина. Добавим, что он, ООО «Аваль-Строй», за срыв ремонта путепровода был занесен в реестр недобросовестных поставщиков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Украинские флаги будут гордо развеваться в Крыму - Порошенко
Siemens приостановит поставки турбин российским госкомпаниям
Госдума приняла закон о запрете анонимайзеров
Директор завода в Нижнем Тагиле заключен под домашний арест
В России разрешили оказывать врачебную помощь дистанционно
Юристы Трампа проверят проверяющих Трампа юристов
На греческом острове Кос при землетрясении погибли два человека
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение
Спорт
Зидан подтвердил, что Роналду останется в «Реале» Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года
Авто
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser: онлайн «Авто Mail.Ru» Что такое самый крутой «крузак»? Это исключительно белая машина в особом исполнении Executive White за 5,7 миллиона рублей. В ней есть всё и даже немного больше. Например, адаптивная гидропневмоподвеска от «Лексуса». Вопрос – нужно ли это внедорожнику?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым Поклонники и коллеги пришли в московский Дом кино, чтобы отдать дань памяти выдающемуся артисту
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
Российских дачников ждут нововведения
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь