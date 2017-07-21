Комсомольский мост в Волгограде оборудуют лестницами за 39 млн рублей
Подрядчик должен будет сделать лестницы к декабрю 2017 года.
Подрядчик должен будет сделать лестницы к декабрю 2017 года.
Лестничные пролеты сделают на Комсомольском путепроводе в центре Волгограда за 38 896 062 рублей.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», соответствующий лот появился в четверг, 20 июля, на сайте госзакупок. Согласно технической документации, исполнитель заказа станет известен уже 14 августа. Ему необходимо будет выполнить работы не позднее декабря текущего года.
Отметим, что ремонт сходов будет выполнен за счет субсидии из регионального бюджета. В качестве муниципального заказчика выступает МУ «Комдорстрой». Гарантийный срок составит 8 лет.
Напомним, что сам мост был отремонтирован зимой 2016 года, однако, подрядчик не успел сделать лестничные сходы на Привокзальную площадь и улицу Балонина. Добавим, что он, ООО «Аваль-Строй», за срыв ремонта путепровода был занесен в реестр недобросовестных поставщиков.