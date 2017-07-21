Источник: IrkutskMedia.ru

Объем производства детской молочной кухни Иркутска вырос на 20% в первом полугодии 2017 года. Об этом сообщил директор МУП «Комбинат питания Иркутска» Виктор Беляев на выездном совещании, которое провел мэр Иркутска Дмитрий Бердников. По его словам, до конца года планируется увеличить объем производства до 40%. На сегодняшний день продукция реализуется через 17 раздаточных пунктов и 20 магазинов. Представлено 47 наименований для всех категорий горожан, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии Иркутска.

В этом году ассортимент продукции был расширен. В день предприятие перерабатывает от 4 до 6 тонн молока, выпуская до 6,5 тысячи штук продукции. В этом году на предприятии установлено новое оборудование, что позволило расширить ежедневный ассортимент выпускаемой продукции, а также снизить стоимость фасованного творога на 13 рублей.

«Мы не нормализуем молоко. Каждый день наша лаборатория определяет жирность полученного молока, и затем работники вручную прописывают процент жирности на каждой этикетке. Планируем приобрести специальную машину, которая позволит автоматизировать этот процесс и высвободить рабочие руки», — сказал директор МУП «Комбинат питания Иркутска» Виктор Беляев.

Впервые в этом году кисломолочная продукция предприятия была включена в меню лагерей дневного пребывания при школах города. Для этих целей оборудована специальная холодильная камера на 25 кубометров. За 22 дня работы школьных площадок было поставлено порядка 60 тысяч стаканчиков с натуральными йогуртами.