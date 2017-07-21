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12:04 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Объем производства детской молочной кухни Иркутска вырос на 20%

Продукция реализуется через 17 раздаточных пунктов и 20 магазинов.

Источник: IrkutskMedia.ru

Объем производства детской молочной кухни Иркутска вырос на 20% в первом полугодии 2017 года. Об этом сообщил директор МУП «Комбинат питания Иркутска» Виктор Беляев на выездном совещании, которое провел мэр Иркутска Дмитрий Бердников. По его словам, до конца года планируется увеличить объем производства до 40%. На сегодняшний день продукция реализуется через 17 раздаточных пунктов и 20 магазинов. Представлено 47 наименований для всех категорий горожан, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии Иркутска.

В этом году ассортимент продукции был расширен. В день предприятие перерабатывает от 4 до 6 тонн молока, выпуская до 6,5 тысячи штук продукции. В этом году на предприятии установлено новое оборудование, что позволило расширить ежедневный ассортимент выпускаемой продукции, а также снизить стоимость фасованного творога на 13 рублей.

«Мы не нормализуем молоко. Каждый день наша лаборатория определяет жирность полученного молока, и затем работники вручную прописывают процент жирности на каждой этикетке. Планируем приобрести специальную машину, которая позволит автоматизировать этот процесс и высвободить рабочие руки», — сказал директор МУП «Комбинат питания Иркутска» Виктор Беляев.

Впервые в этом году кисломолочная продукция предприятия была включена в меню лагерей дневного пребывания при школах города. Для этих целей оборудована специальная холодильная камера на 25 кубометров. За 22 дня работы школьных площадок было поставлено порядка 60 тысяч стаканчиков с натуральными йогуртами.

По словам мэра Иркутска Дмитрия Бердникова, детская молочная кухня — важнейший социальный объект для областного центра. 2 тысячи детей из малообеспеченных семей получают эту продукцию в рамках социальной помощи от города. Люди знают и любят эту продукцию. В ходе совещания было отмечено, что необходимо развивать сеть раздаточных пунктов. Жители, особенно развивающихся микрорайонов, часто обращаются с такой просьбой. До конца года предприятие планирует открыть три дополнительных пункта, один из них в ЖК «Эволюция» в Ново-Ленино.

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