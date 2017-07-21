Начался капремонт четырёх домов в Центральном районе Калининграда
На двух домах ремонтируют фасады. Тот же подрядчик работает на кровлях двух других зданий.
На двух домах ремонтируют фасады. Тот же подрядчик работает на кровлях двух других зданий.
Ремонтные бригады приступили к работам по капремонту четырёх многоквартирных домов в Центральном районе Калининграда. Об этом сообщает
На домах на ул. Пушкина, 6−6а и ул. Офицерская, 16, ремонтируют фасады. Тот же подрядчик проводит работы на кровле домов по ул. Красная, 58−64, и ул. Степана Разина, 29.
«Наши инженеры из отдела мониторинга будут в ежедневном режиме контролировать ход ремонтных работ. Рассчитываем на то, что и жильцы займут активную позицию и будут также отслеживать работу строителей. Нам крайне важны общественный контроль и обратная связь с жителями. Такое взаимодействие позволяет обеспечить высокое качество производимого капремонта», — сообщила глава регионального Фонда капремонта Оксана Астахова.
В 2017 году в Калининградской области запланирован ремонт около 600 домов. Сейчас работы ведут на 307 объектах. Более сотни домов уже сданы.