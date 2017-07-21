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12:52 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининградскую область не пустили 10 тонн комбикорма из Германии

Продукция предназначалась для телят.

Источник: Калининград.Ru

Сотрудники Россельхознадзора не пустили в регион партию комбикорма для телят. Товар из Германии оформляли в пункте пропуска «Сириус».

Во время проверки инспекторы выявили нарушение ветеринарных требований. Перевозчик предъявил сертификат, но вместо указанных в документе 800 мешков в машине было только 400. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

В результате оформление партии весом 10 тонн приостановили до получения разъяснений от государственной ветеринарной службы Германии. Возбуждено дело об административном правонарушении.

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