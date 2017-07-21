В Калининградскую область не пустили 10 тонн комбикорма из Германии
Продукция предназначалась для телят.
Продукция предназначалась для телят.
Сотрудники Россельхознадзора не пустили в регион партию комбикорма для телят. Товар из Германии оформляли в пункте пропуска «Сириус».
Во время проверки инспекторы выявили нарушение ветеринарных требований. Перевозчик предъявил сертификат, но вместо указанных в документе 800 мешков в машине было только 400. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в
В результате оформление партии весом 10 тонн приостановили до получения разъяснений от государственной ветеринарной службы Германии. Возбуждено дело об административном правонарушении.