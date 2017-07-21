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12:51 (мск), источник: Newslab.ru

Квартиры для погорельцев из Канска построят к 1 сентября

Строительство квартир для пострадавших от пожаров жителей Канска завершится к 1 сентября.

Такое поручение дал глава края Виктор Толоконский в ходе выездной инспекции на строительную площадку и обсуждения социально-экономического развития территории.

Сейчас для погорельцев за счет краевых средств строится дом на 60 квартир в Северо-Западном микрорайоне Канска. Несколько лет назад его начали возводить по программе переселения жителей из ветхого и аварийного жилья. Однако завершить стройку тогда подрядчик не смог и помещение пришлось законсервировать.

Министерство строительства и ЖКХ, фонд краевого жилищного строительства и руководство Канска решили достроить квартиры для семей, которые остались без крыши над головой в результате возгорания. В июле на объекте начались работы. Завершение строительства по плану намечено на конец августа, а в сентябре погорельцы смогут переехать в новые квартиры.

«Работы еще много, но график выполнения их очень плотный. Все строительные и отделочные материалы готовы, они уже лежат на складах и, по мере необходимости, будут привозиться на стройку, — сказал Виктор Толоконский. — Сегодня я установил окончательный срок сдачи объекта — дом должен быть готов к 1 сентября. К этому времени должны быть подготовлены все документы для переселения в новые квартиры семей, потерявших свое жилье в результате пожара. Параллельно с работами по завершению строительства должны идти и работы по благоустройству придомовой территории. Также сегодня я подписал распоряжение о дополнительном приобретении квартир на вторичном рынке для погорельцев. Таким образом мы сможем помочь всем пострадавшим от стихии», — сказал глава региона.

Квартиры оформят в собственность муниципалитета и предоставят гражданам на время восстановления их домов.

В ходе визита в Канск глава региона также обсудил с руководством города дальнейшее социальное и экономическое развитие территории. Участники совещания обсудили вопросы капитального ремонта жилья, благоустройства города, а также реализации поручений по ликвидации свалок в жилых и промышленных районах Канска.

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