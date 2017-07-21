Чума не повлияла на цены на свинину в Омске
Цена на свинину после объявления об эпидемии в регионе африканской чумы свиней остались на прежнем уровне.
Цена на свинину после объявления об эпидемии в регионе африканской чумы свиней остались на прежнем уровне.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов заявил, что эпидемия африканской чумы свиней не повлияла на цены на свинину в регионе. Они остались на прежнем уровне. Дефицита мяса также не наблюдается
Проверяются все придорожные кафе и точки питания. Запрещена несанкционированная торговля мясом и мясопродуктами. В выходные будет проведена проверка городских рынков. На территории Саргатского, Любинского и Омского районов сохраняется режим чрезвычайной ситуации.