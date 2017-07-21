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13:06 (мск), источник: СуперОмск

Чума не повлияла на цены на свинину в Омске

Цена на свинину после объявления об эпидемии в регионе африканской чумы свиней остались на прежнем уровне.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов заявил, что эпидемия африканской чумы свиней не повлияла на цены на свинину в регионе. Они остались на прежнем уровне. Дефицита мяса также не наблюдается из-за того, что осуществляются поставки крупными производителями, соблюдающими правила промышленного забоя.

Проверяются все придорожные кафе и точки питания. Запрещена несанкционированная торговля мясом и мясопродуктами. В выходные будет проведена проверка городских рынков. На территории Саргатского, Любинского и Омского районов сохраняется режим чрезвычайной ситуации.

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