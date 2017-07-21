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13:17 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Корейские бизнесмены могут построить на Дону мукомольный завод

Предполагаемый объем инвестиций в проект — 45 млн долларов.

Корейские бизнесмены рассматривают возможность строительства в Ростовской области мукомольного завода.

Согласно информации из официальных источников, вопрос реализации проекта, объем инвестиций в который может составить 45 млн долларов, был рассмотрен на состоявшейся в правительстве Ростовской области встрече с бизнес-делегацией из Южной Кореи.

«Мы рассматриваем возможность создания на Юге России такого производства по переработке продовольственной пшеницы на муку и изготовлению лапши», — заявил советник корейского аналитического центра «Институт будущего согласия» Ким Ен Тэк.

Он отметил, что Ростовская область — один из самых перспективных регионов для реализации проекта. «Здесь высокий уровень производства сельскохозяйственной продукции, активно растет экспорт зерна, в частности пшеницы, и увеличивается урожайность. Такое сотрудничество перспективно для корейского бизнеса», — сказал советник.

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