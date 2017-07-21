Свердловские власти защитили пять памятников

Источник: УралИнформБюро

Правительство Свердловской области за заседании 21 июля утвердило охранные зоны пяти памятников истории Екатеринбурга, расположенных на улицах Свердлова, Декабристов и Розы Люксембург. Об этом сообщил «Уралинформбюро» Департамент информационной политики Свердловской области.

Речь идет о доме купца Флоринского (ул. Сакко и Ванцетти, 69), «Фабрике-кухне» (ул. Свердлова, 8), доме купца Осокина (перекресток Энгельса и Розы Люксембург), а также двух купеческих усадьбах — Казанцевых (ул. Декабристов 36−38) и Первушина (ул. Декабристов, 40). Историко-культурные экспертизы этих памятников были проведены в 2016 и 2017 годах архитекторами и реставраторами из Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Казани, Ижевска и Барнаула.

Неподалеку от каждого из этих объектов культурного наследия сегодня строятся высотные здания. Так, рядом с домом Флоринского несколько лет назад был возведен клубный дом «Тихвин» («Форум-групп»), занимающий фактически весь квартал в границах Радищева-Хохрякова-Сакко-и Ванцетти-Малышева. По соседству с «Фабрикой-кухней» до 2025 года планируется возвести большой микрорайон «Екатерининский парк». А улица Декабристов в районе «Царского моста» вообще рискует стать своего рода «прифронтовой» строительной зоной: с юга этот участок собирается застраивать «Форум-групп», с севера — УГМК с масштабным проектом «Ледовой арены».

Утвержденные правительство охранные зоны памятников устанавливают жесткий запрет на капитальное строительство рядом с этими объектами. Так, в границе территории Дома купца Осокина нельзя устанавливать неисторические пристрои, размещать объекты капитального строительства, вести землеустроительные работы, не связанные с объектом культурного наследия, размещать киоски, вешать на фасад кондиционеры, вырубать во дворе дома деревья и кустарники (за исключением санитарных рубок).

Однако не для всех охранных зон памятника предписан столь строгий режим. Например, в зоне ЗРЗ-2 можно возводить капитальные объекты высотой не более 14 метров. Но в отделке их фасадов должны использоваться натуральные (или имитирующие натуральные) отделочные материалы неярких оттенков. В зоне ЗРЗ-3 правила еще более либеральные: можно строить «новодел» высотой до 26 метров. Зато нельзя устанавливать на его фасадах рекламные конструкции.