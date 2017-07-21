Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
СМИ: в летевший в Москву самолет попала молния
Ипотека для пенсионеров: на что они могут рассчитывать
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Солист группы Linkin Park покончил с собойВспоминаем самые яркие песни, исполненные Честером Беннингтоном и его группой
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
ДНР: бойцы Украины открыто отказались сражаться на стороне ВСУ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Новый ЗРК РФ создает купол, из которого никто не выберется – СМИ
Ляшко созывает Раду для импичмента Порошенко – СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
12«Мать Ганга»
13:44 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловские власти защитили пять памятников

Утвердив их охранные зоны.

Источник: УралИнформБюро

Правительство Свердловской области за заседании 21 июля утвердило охранные зоны пяти памятников истории Екатеринбурга, расположенных на улицах Свердлова, Декабристов и Розы Люксембург. Об этом сообщил «Уралинформбюро» Департамент информационной политики Свердловской области.

Речь идет о доме купца Флоринского (ул. Сакко и Ванцетти, 69), «Фабрике-кухне» (ул. Свердлова, 8), доме купца Осокина (перекресток Энгельса и Розы Люксембург), а также двух купеческих усадьбах — Казанцевых (ул. Декабристов 36−38) и Первушина (ул. Декабристов, 40). Историко-культурные экспертизы этих памятников были проведены в 2016 и 2017 годах архитекторами и реставраторами из Екатеринбурга, Новосибирска, Челябинска, Казани, Ижевска и Барнаула.

Неподалеку от каждого из этих объектов культурного наследия сегодня строятся высотные здания. Так, рядом с домом Флоринского несколько лет назад был возведен клубный дом «Тихвин» («Форум-групп»), занимающий фактически весь квартал в границах Радищева-Хохрякова-Сакко-и Ванцетти-Малышева. По соседству с «Фабрикой-кухней» до 2025 года планируется возвести большой микрорайон «Екатерининский парк». А улица Декабристов в районе «Царского моста» вообще рискует стать своего рода «прифронтовой» строительной зоной: с юга этот участок собирается застраивать «Форум-групп», с севера — УГМК с масштабным проектом «Ледовой арены».

Утвержденные правительство охранные зоны памятников устанавливают жесткий запрет на капитальное строительство рядом с этими объектами. Так, в границе территории Дома купца Осокина нельзя устанавливать неисторические пристрои, размещать объекты капитального строительства, вести землеустроительные работы, не связанные с объектом культурного наследия, размещать киоски, вешать на фасад кондиционеры, вырубать во дворе дома деревья и кустарники (за исключением санитарных рубок).

Однако не для всех охранных зон памятника предписан столь строгий режим. Например, в зоне ЗРЗ-2 можно возводить капитальные объекты высотой не более 14 метров. Но в отделке их фасадов должны использоваться натуральные (или имитирующие натуральные) отделочные материалы неярких оттенков. В зоне ЗРЗ-3 правила еще более либеральные: можно строить «новодел» высотой до 26 метров. Зато нельзя устанавливать на его фасадах рекламные конструкции.

Ранее экспертизы охранных зон всех пяти памятников прошли общественное обсуждение на сайте Управления по охране и использованию памятников Свердловской области. В ходе него звучали и критические отзывы. Например, «народные» эксперты были недовольны тем, что проект охранных зон усадеб Казанцевых и Первушина разрешает новую застройку в исторических границах памятников. Чтобы сохранить усадьбы от соседства с высотками, горожане предложили придать улице Декабристов в районе Царского статус «экскурсионного маршрута».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Кургане на платном пляже утонула девушка
Siemens приостановит поставки турбин российским госкомпаниям
Госдума запретила анонимайзеры
Директор завода в Нижнем Тагиле заключен под домашний арест
В России разрешили оказывать врачебную помощь дистанционно
Юристы Трампа проверят проверяющих Трампа юристов
Сборная России выиграла седьмое золото ЧМ по водным видам спорта
В России разработали трехсредный внедорожник
Спорт
Зидан подтвердил, что Роналду останется в «Реале» Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Старшенбаум, Каштанова и Панина на съемках «Психологинь» Канал СТС запустил в производство новый драмеди-сериал про психологов, которые помогают другим, но никак не могут устроить собственную личную жизнь
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
Российских дачников ждут нововведения
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь