Свердловские власти защитили пять памятников
Утвердив их охранные зоны.
Утвердив их охранные зоны.
Правительство Свердловской области за заседании 21 июля утвердило охранные зоны пяти памятников истории Екатеринбурга, расположенных на улицах Свердлова, Декабристов и Розы Люксембург. Об этом сообщил «Уралинформбюро» Департамент информационной политики Свердловской области.
Речь идет о доме купца Флоринского (ул. Сакко и Ванцетти, 69), «Фабрике-кухне» (ул. Свердлова, 8), доме купца Осокина (перекресток Энгельса и Розы Люксембург), а также двух купеческих усадьбах — Казанцевых (ул. Декабристов 36−38) и Первушина (ул. Декабристов, 40).
Неподалеку от каждого из этих объектов культурного наследия сегодня строятся высотные здания. Так, рядом с домом Флоринского несколько лет назад был возведен клубный дом «Тихвин» («Форум-групп»), занимающий фактически весь квартал в границах Радищева-Хохрякова-Сакко-и
Утвержденные правительство охранные зоны памятников устанавливают жесткий запрет на капитальное строительство рядом с этими объектами. Так, в границе территории Дома купца Осокина нельзя устанавливать неисторические пристрои, размещать объекты капитального строительства, вести землеустроительные работы, не связанные с объектом культурного наследия, размещать киоски, вешать на фасад кондиционеры, вырубать во дворе дома деревья и кустарники (за исключением санитарных рубок).
Однако не для всех охранных зон памятника предписан столь строгий режим. Например, в зоне ЗРЗ-2 можно возводить капитальные объекты высотой не более 14 метров. Но в отделке их фасадов должны использоваться натуральные (или имитирующие натуральные) отделочные материалы неярких оттенков. В зоне ЗРЗ-3 правила еще более либеральные: можно строить «новодел» высотой до 26 метров. Зато нельзя устанавливать на его фасадах рекламные конструкции.
Ранее экспертизы охранных зон всех пяти памятников прошли общественное обсуждение на сайте Управления по охране и использованию памятников Свердловской области. В ходе него звучали и критические отзывы. Например, «народные» эксперты были недовольны тем, что проект охранных зон усадеб Казанцевых и Первушина разрешает новую застройку в исторических границах памятников. Чтобы сохранить усадьбы от соседства с высотками, горожане предложили придать улице Декабристов в районе Царского статус «экскурсионного маршрута».