Екатеринбургский долгострой станет треугольным
И сменит цвет фасада.
И сменит цвет фасада.
Группа компаний «PRINZIP», ставшая в июле официальным девелопером стройки «Первого Николаевского», внесла изменения в проект жилого комплекса. Об этом сообщили «Уралинформбюро» в
В разработке новой концепции приняло участие конструкторское бюро «Оса». Концепция предусматривает застройку тремя треугольными домами, каждый из которых будет выше 33 этажей. Здания объединены общим стилобатом, а общая композиция фасадов будет выдержана в строгой
Изменится и внутренняя планировка: квартиры планируется «разбросать» по периметру зданий, а лифтовые шахты, лестничные проемы и коммуникации вынести в центр. Межквартирные коридоры разделены на блоки для повышения комфорта жильцов.
Следует добавить, что жилой комплекс «Первый Николаевский» — один из самых известных в Екатеринбурге «долгостроев». Его строительство было остановлено в 2016 году. Задолженность застройщика ООО «УктусСтрой» перед Сбербанком, который является одним из основных кредиторов проекта, составляла 1,3 миллиарда рублей.
В середине февраля 2017 года для завершения строительства объекта к проекту подключилась группа компаний PRINZIP. А в июле стало известно, что достройкой «Первого Николаевского» займется компания «Новый застройщик» — структурное подразделение PRINZIPа. Возобновить работы на объекте застройщик планирует в августе 2017 года.