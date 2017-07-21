Екатеринбургский долгострой станет треугольным

Группа компаний «PRINZIP», ставшая в июле официальным девелопером стройки «Первого Николаевского», внесла изменения в проект жилого комплекса. Об этом сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе компании.

В разработке новой концепции приняло участие конструкторское бюро «Оса». Концепция предусматривает застройку тремя треугольными домами, каждый из которых будет выше 33 этажей. Здания объединены общим стилобатом, а общая композиция фасадов будет выдержана в строгой бело-кирпичной гамме.

Изменится и внутренняя планировка: квартиры планируется «разбросать» по периметру зданий, а лифтовые шахты, лестничные проемы и коммуникации вынести в центр. Межквартирные коридоры разделены на блоки для повышения комфорта жильцов.

Следует добавить, что жилой комплекс «Первый Николаевский» — один из самых известных в Екатеринбурге «долгостроев». Его строительство было остановлено в 2016 году. Задолженность застройщика ООО «УктусСтрой» перед Сбербанком, который является одним из основных кредиторов проекта, составляла 1,3 миллиарда рублей.