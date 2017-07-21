Средний Урал переходит на «дешевые» кредиты

Источник: УралИнформБюро

По данным на 1 июля 2017 года госдолг Свердловской области сократился за месяц на 6 миллиардов рублей, а с начала года — на 15,2 миллиарда рублей.

На заседании правительства Среднего Урала 21 июля было принято постановление, которое позволит продолжить реализовывать взвешенную долговую политику и существенно сэкономить средства региональной казны, сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики области.

Один из способов снижения дефицита бюджета — замена «дорогих» коммерческих кредитов на «дешевые» бюджетные. Так, Минфин РФ выделил Среднему Уралу бюджетные ассигнования в сумме 1,928 миллиарда рублей на предоставление бюджетных кредитов.

Как пояснила министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, кредит предоставляется под 0,1% годовых для погашения обязательств по бюджетным кредитам со сроком погашения в текущем финансовом году или долговых обязательств с более высокими ставками обслуживания.