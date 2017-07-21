В Новосибирской области могут ввести режим ЧС из-за африканской чумы свиней

Жителям сел рекомендовали немедленно обратиться в районную ветслужбу — проверить весь скот. Если вирус обнаружат, поголовье будет уничтожено. Владельцам животных выплатят компенсацию. Под снос пойдут и постройки, где содержали скот.
Василий Пронькин, министр сельского хозяйства Новосибирской области: «Вы должны провести подворовой обход людей, которые содержат животных, провести заседание противоэпидемических чрезвычайных комиссий. Все меры по наказанию людей, которые содержат животных неправильно, чтобы избежать большого экономического ущерба».
Уже завтра на территории области начнут проверять все свалки и скотомогильники. Подготовят специализированные места для экстренной кремации больного скота. На въездах в область предлагают установить блокпосты, каждую машину с животными — проверять и дезинфицировать.