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14:10 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области могут ввести режим ЧС из-за африканской чумы свиней

В Новосибирской области готовы в любой момент ввести режим чрезвычайной ситуации. Причина — вспышка африканской чумы в Омской области, а также в других регионах России. Об этом несколько минут назад заявили в правительстве региона на экстренном совещании.

Жителям сел рекомендовали немедленно обратиться в районную ветслужбу — проверить весь скот. Если вирус обнаружат, поголовье будет уничтожено. Владельцам животных выплатят компенсацию. Под снос пойдут и постройки, где содержали скот.

Василий Пронькин, министр сельского хозяйства Новосибирской области: «Вы должны провести подворовой обход людей, которые содержат животных, провести заседание противоэпидемических чрезвычайных комиссий. Все меры по наказанию людей, которые содержат животных неправильно, чтобы избежать большого экономического ущерба».

 Уже завтра на территории области начнут проверять все свалки и скотомогильники. Подготовят специализированные места для экстренной кремации больного скота. На въездах в область предлагают установить блокпосты, каждую машину с животными — проверять и дезинфицировать.

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