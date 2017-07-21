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14:12 (мск), источник: VN.ru

Долгострой на Тульской получит статус стабильно строящегося объекта

Проблемное строительство домов на улице Тульской, 80−82 сдвинулось с мертвой точки. Усилиями областного правительства и мэрии удалось запустить процесс по выведению проблемных объектов из фазы долгостроя и приступить к завершению строительства.

Источник: VN.ru

Подробности озвучены 21 июля на совещании в мэрии с участием МКУ «УКС», строительных организаций и членов инициативной группы граждан, имеющих договоры долевого участия.

На совещание о завершении строительства жилого комплекса на Тульской собрались все заинтересованные стороны: члены инициативной группы, имеющие договоры долевого участия, представители МКУ «УКС» и строительных организаций (ГК «Баутехник» и ООО «СМУ 9»). Совещание вел заместитель мэра — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев.

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— Сегодня определен план по завершению строительства долгостроя на Тульской, — сказал в начале совещания Алексей Кондратьев. — Договор генерального подряда был заключен две недели назад. Поскольку мы считаем, что это объект особой важности, и с солидной историей по достройке, мы определили, что управление капитального строительства мэрии Новосибирска будет осуществлять сопровождение этого объекта.

Представители ГК «Баутехник» и ООО «СМУ 9», представители компаний, ведущих строительство объекта, рассказали, как идет развитие заключенного договора генерального подряда, какая работа проведена, какие планы на июль-август текущего года.

— Мы подписали договор генподряда с компанией СМУ-9 по обеим очередям строительства, — сказал заместитель директора компании застройщика «Баутехник-Т» Егор Панасенко (представитель компании застройщика — прим. ред). — Сейчас занимаемся передачей строительной площадки, составлением дефектовочных актов, потому что предыдущий генподрядчик, когда уходил, площадку практически бросил. Сейчас по двум блок-секциям все дефекты установлены, они незначительные, устранимые. Кроме того, совместно с генподрядчиком мы установили имущество, нам не принадлежащее, оставшееся от предыдущего генерального подрядчика. Сейчас решаем вопрос с частью имущества по утилизации, а другую часть нам предложили приобрести у старого генподрядчика. Часть рабочей документации по производству работ мы подрядчику передали, еще готовим для передачи. Подрядчик приступил к работе. Уже приступили к монтажу окон на 4 блок-секции. В планах на ближайшие 2−3 месяца — закрывать контур на секциях № 4, 5, 6. Ближе к августу будем приступать к инженерным работам.

Заместитель технического директора ООО СК «СМУ-9» (генеральный подрядчик) Сергей Суворов пояснил, что подписанный договор генерального подряда делится на два этапа:

— Первый этап — передача подготовительной документации, второй — передача строительной площадки. Мы до первого августа должны получить проектную документацию в полном объеме. У нас сформированы все бригады, определены подрядные организации, мы готовы выйти на строительную площадку при получении проектной документации. Все вопросы, которые сейчас возникают, мы с заказчиком оперативно решаем. Сейчас ведем монтаж окон, закрываем контур, в ближайшее время приступаем к монтажу мокрого и вентилируемого фасада.

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Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев напомнил, что эти долгострои на территории Новосибирска имеют самую длительную историю — более десяти лет.

— Мы активно приступали к достройке этого объекта в 2012 году и, к сожалению, в силу неразрешимой ситуации, на тот момент между застройщиком и генподрядчиком, в соответствии с графиком работы не были выполнены, — сказал заместитель мэра. — Строительство остановилось. Ушло время на расторжение договорных отношений. Департамент строительства совместно с региональным министерством строительства начало 2017 года посвятили тому, чтобы сформировать модель достройки объекта, которая складывается из масштабного инвестиционного проекта. В его рамках — часть средств для достройки объекта будет получена в ближайшее время. Остальные средства будут поступать от продажи свободных квартир. Главное, чего мы сейчас добились — две недели назад подписан договор генерального подряда между застройщиком и СМУ-9. А сегодня мы собрались, чтобы понять, как ведутся работы, что сделано на первом подготовительном этапе. Одна из основных задач — обеспечение спокойного режима ожидания состава ЖСК, который сегодня исчисляется количеством около 500 человек. Конечно, эти люди в ожиданиях уже когда-то были обмануты, и мы не имеем права повторно это допустить. Алексей Кондратьев пояснил, что в рамках масштабного инвестиционного проекта предоставляется земельный участок в Калининском районе, и получает этот участок компания «Энергомонтаж». Средства, вырученные от земельного участка, перечисляют на счета ЖСК для того, чтобы выполнить первый этап достройки.

— Объем вырученных средств составит 60 млн рублей, — сказал заместитель мэра. — Этого достаточно, чтобы сейчас возобновить строительство по базовым направлениям, чтобы объект «ушел в зиму» с закрытым контуром. Дом должен получить статус стабильно строящегося объекта в Новосибирске. Ввод в эксплуатацию планируется на конец 2018 — начало 2019 года. Всего на завершение строительства объекта необходимо около 800 млн рублей.

Примета того, что дело сдвинулось с мертвой точки, не только начало строительных работ, но и отсутствие пикетов обманутых инвесторов у подразделения мэрии в здании Дома быта.

Напомним, что десятки семей заплатили деньги за недвижимость и до сих пор не получили положенные квартиры в новостройках на Тульской. Покупатели квартир забили тревогу еще в прошлом году и попытались предотвратить переход строительства в фазу долгостроя, о чем сообщал VN.ru.

Власти смогли наладить диалог с представителями инициативной группы обманутых дольщиков. В интересах граждан, заинтересованных в разрешении проблем строительства дома по Тульской в Новосибирске, министерство строительства региона выступило с инициативой внесения необходимых изменений в региональное законодательство и подписания соглашения о восстановлении прав граждан. Доказав законность своих документов через суд, люди получат официальный статус дольщиков, и после сдачи объекта в строй станут законными владельцами жилья. До недавних пор проблема осложнялась тем, что люди заключали договоры с разными организациями и субподрядчиками.

«Для разрешения ситуации, связанной со строительством дома по улице Тульской, 80−82 в Новосибирске, в интересах граждан министерством строительства подготовлен законопроект «О внесении изменений в статью 1 Закона Новосибирской области «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов и о внесении изменений в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании земель на территории Новосибирской области» и соглашение, предполагающее восстановление прав граждан», — цитирует пресс-служба регионального правительства слова министра строительства Сергея Боярского.

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