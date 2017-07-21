До конца августа в Омске нанесут дорожную разметку и поставят 30 светофоров

Источник: РИА "Новости"

В Омске продолжаются работы по нанесению дорожной разметки. Сегодня на пресс-конференции директор департамента транспорта Алексей Мартыненко заявил, что в августе дорожная разметка будет нанесена в полном объеме.

Омску были выделены бюджетные ассигнования для нанесения порядка 62 тысяч квадратных метров разметки, из которых 30 тысяч «квадратов» уже нанесены.

Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта:

— На сегодняшний день выполнены работы по двум этапам, начался 3-й этап нанесения дорожной разметки. Екатеринбургская компания, выигравшая тендеры достаточно активно начинает свою деятельность с небольшой задержкой. Мы направляли уведомления к этой компании, что они не исполняют обязательства в части сроков, сейчас они пытаются эти отставания устранить. В течение августа в полном объеме будет нанесена дорожная разметка.

Как добавил Мартыненко, разметка также будет нанесена на 33 дорогах, которые в этом году капитально отремонтируют. На некоторых приведенных в порядок объектах разметка уже появилась: на улицах Березовая, Граничная и ряде других.

В рамках федеральной целевой программы «Безопасные и качественные дороги» городу Омску было выделено 19 миллионов рублей. Часть этих средств направят на нанесение дорожной разметки на 6 улицах.

Также, по словам директора дептранспорта, деньги пойдут на обустройство 66 дорожных знаков в наиболее аварийно опасных участках и на устройство 30 светофоров типа Т.7, которые будут расположены близ общеобразовательных учреждений.