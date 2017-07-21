Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Алисовой, сбившей "пьяного мальчика", назначили наказание
9 вредных советов загорающим
«Просто чудо»: бальзамировщик об эксгумированном теле Дали
Как отдыхают российские знаменитости
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Солист группы Linkin Park покончил с собойВспоминаем самые яркие песни, исполненные Честером Беннингтоном и его группой
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
ДНР: бойцы Украины открыто отказались сражаться на стороне ВСУ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Новый ЗРК РФ создает купол, из которого никто не выберется – СМИ
Ляшко созывает Раду для импичмента Порошенко – СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
12«Мать Ганга»
14:36 (мск), источник: Om1.ru

До конца августа в Омске нанесут дорожную разметку и поставят 30 светофоров

Половина дорожной разметки уже нанесена, екатеринбургскому подрядчику осталось нанести еще 30 тысяч квадратных метров.

Источник: РИА "Новости"

В Омске продолжаются работы по нанесению дорожной разметки. Сегодня на пресс-конференции директор департамента транспорта Алексей Мартыненко заявил, что в августе дорожная разметка будет нанесена в полном объеме.

Омску были выделены бюджетные ассигнования для нанесения порядка 62 тысяч квадратных метров разметки, из которых 30 тысяч «квадратов» уже нанесены.

Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта:

— На сегодняшний день выполнены работы по двум этапам, начался 3-й этап нанесения дорожной разметки. Екатеринбургская компания, выигравшая тендеры достаточно активно начинает свою деятельность с небольшой задержкой. Мы направляли уведомления к этой компании, что они не исполняют обязательства в части сроков, сейчас они пытаются эти отставания устранить. В течение августа в полном объеме будет нанесена дорожная разметка.

Как добавил Мартыненко, разметка также будет нанесена на 33 дорогах, которые в этом году капитально отремонтируют. На некоторых приведенных в порядок объектах разметка уже появилась: на улицах Березовая, Граничная и ряде других.

В рамках федеральной целевой программы «Безопасные и качественные дороги» городу Омску было выделено 19 миллионов рублей. Часть этих средств направят на нанесение дорожной разметки на 6 улицах.

Также, по словам директора дептранспорта, деньги пойдут на обустройство 66 дорожных знаков в наиболее аварийно опасных участках и на устройство 30 светофоров типа Т.7, которые будут расположены близ общеобразовательных учреждений.

Электронные торги на эти работы уже объявлены, итоги будут подведены в ближайшее время, а 26 числа подпишут соответствующий контракт. Работы будут выполнены до 1 сентября.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
«Дом вверх дном» из Омска помогает жителям Новой Зеландии разгадать архитектурную загадку
Siemens приостановит поставки турбин российским госкомпаниям
Госдума запретила анонимайзеры
Директор завода в Нижнем Тагиле заключен под домашний арест
В России разрешили оказывать врачебную помощь дистанционно
Юристы Трампа проверят проверяющих Трампа юристов
Сборная России выиграла седьмое золото ЧМ по водным видам спорта
В России разработали трехсредный внедорожник
Спорт
Зидан подтвердил, что Роналду останется в «Реале» Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Старшенбаум, Каштанова и Панина на съемках «Психологинь» Канал СТС запустил в производство новый драмеди-сериал про психологов, которые помогают другим, но никак не могут устроить собственную личную жизнь
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
Российских дачников ждут нововведения
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь