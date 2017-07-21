До конца августа в Омске нанесут дорожную разметку и поставят 30 светофоров
Половина дорожной разметки уже нанесена, екатеринбургскому подрядчику осталось нанести еще 30 тысяч квадратных метров.
Половина дорожной разметки уже нанесена, екатеринбургскому подрядчику осталось нанести еще 30 тысяч квадратных метров.
В Омске продолжаются работы по нанесению дорожной разметки. Сегодня на
Омску были выделены бюджетные ассигнования для нанесения порядка 62 тысяч квадратных метров разметки, из которых 30 тысяч «квадратов» уже нанесены.
Алексей Мартыненко, директор департамента транспорта:
— На сегодняшний день выполнены работы по двум этапам, начался 3-й этап нанесения дорожной разметки. Екатеринбургская компания, выигравшая тендеры достаточно активно начинает свою деятельность с небольшой задержкой. Мы направляли уведомления к этой компании, что они не исполняют обязательства в части сроков, сейчас они пытаются эти отставания устранить. В течение августа в полном объеме будет нанесена дорожная разметка.
Как добавил Мартыненко, разметка также будет нанесена на 33 дорогах, которые в этом году капитально отремонтируют. На некоторых приведенных в порядок объектах разметка уже появилась: на улицах Березовая, Граничная и ряде других.
В рамках федеральной целевой программы «Безопасные и качественные дороги» городу Омску было выделено 19 миллионов рублей. Часть этих средств направят на нанесение дорожной разметки на 6 улицах.
Также, по словам директора дептранспорта, деньги пойдут на обустройство 66 дорожных знаков в наиболее аварийно опасных участках и на устройство 30 светофоров типа Т.7, которые будут расположены близ общеобразовательных учреждений.
Электронные торги на эти работы уже объявлены, итоги будут подведены в ближайшее время, а 26 числа подпишут соответствующий контракт. Работы будут выполнены до 1 сентября.