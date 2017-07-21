Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин нажал новый «ядерный» рычаг против США
Тюменские хирурги пересадили мужчине почти всю кожу
Песков объяснил обещание Путина помиловать сенатора-«душегуба»
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser
«Гелик»: 300 000 машин и 38 лет жизни
СМИ рассказали об отношении украинцев к войне в Донбассе
43-летняя Натали выложила откровенное фото - СМИ
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Washington Post признал Крым российским - СМИ
Савченко о неприличном жесте Гройсману: Это вызов!
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
14События недели в фотографиях
15:32 (мск), источник: Ежедневник.by

Беларусь вводит запрет на ввоз свинины из России и Украины из-за АЧС

Беларусь примет дополнительные меры по недопущению ввоза мяса, живых животных, сырья и продуктов переработки из опасных регионов.

Источник: Ежедневник.by

Беларусь примет дополнительные меры для ограничения ввоза свинины из ряда регионов России и Черниговской области Украины в связи с регистрацией там новых случаев заболевания африканской чумой свиней (АЧС), сообщили Sputnik в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора.

Читайте также
За время «безвиза» 51 украинцу отказали во въезде в ЕС

Там уточнили, что речь идет об Ивановской, Волгоградской и Саратовской областях России.

В департаменте отметили, что по данным Международного эпизоотического бюро, на территории этих регионов России и Украины зарегистрированы новые случаи заболевания свиней АЧС.

«В связи с этим предпринимаются дополнительные меры по недопущению ввоза на территорию Беларуси из Ивановской, Волгоградской и Саратовской областей России и Черниговской области Украины живых свиней, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, мяса диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, и другой продукции», — уточнили в департаменте.

Там также добавили, что проинформировали о необходимости принять дополнительные меры безопасности крупные свиноводческие комплексы Беларуси и хозяйства всех форм собственности.

Как ранее сообщалось, вспышки АЧС были зафиксированы в Беларуси в 2013 году. Борьба властей с эпидемией привела к значительному сокращению поголовья скота во второй половине 2013 года. Из-за недостатка свинины на внутреннем рынке цены на мясо значительно выросли: за 2014 год свинина на внутреннем рынке подорожала почти в 1,6 раза.

В минувшем и нынешнем году Беларусь продолжала вводить временные ограничения на ввоз свинины из различных стран мира, в том числе из России и Украины. В феврале 2017 года Россельхознадзор вводил ограничения для республики из-за АЧС. В минувшем году правительство Беларуси приняло специальную программу по борьбе с АЧС на период до 2020 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сделано в Беларуси. Агропромышленный комплекс: бройлерный король и кормовые дела
Siemens приостановит поставки турбин российским госкомпаниям
Госдума запретила анонимайзеры
Директор завода в Нижнем Тагиле заключен под домашний арест
ЦБ разъяснил Генпрокуратуре свою позицию по банку «Югра»
Дочь Немцова обжаловала приговор по делу о его убийстве
Сборная России выиграла седьмое золото ЧМ по водным видам спорта
Ростуризм сообщил о многочисленных отказах от туров в Грецию
Спорт
Зидан подтвердил, что Роналду останется в «Реале» Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери За артефакт из популярного реалити-шоу «Семейство Кардашьян» актер заплатил около $7000
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Россиянам разрешили прописку на дачах
Московские квартиры стали рекордно доступными
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь