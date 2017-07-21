Беларусь вводит запрет на ввоз свинины из России и Украины из-за АЧС
Беларусь примет дополнительные меры по недопущению ввоза мяса, живых животных, сырья и продуктов переработки из опасных регионов.
Беларусь примет дополнительные меры по недопущению ввоза мяса, живых животных, сырья и продуктов переработки из опасных регионов.
Беларусь примет дополнительные меры для ограничения ввоза свинины из ряда регионов России и Черниговской области Украины в связи с регистрацией там новых случаев заболевания африканской чумой свиней (АЧС), сообщили Sputnik в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора.
Там уточнили, что речь идет об Ивановской, Волгоградской и Саратовской областях России.
В департаменте отметили, что по данным Международного эпизоотического бюро, на территории этих регионов России и Украины зарегистрированы новые случаи заболевания свиней АЧС.
«В связи с этим предпринимаются дополнительные меры по недопущению ввоза на территорию Беларуси из Ивановской, Волгоградской и Саратовской областей России и Черниговской области Украины живых свиней, свинины и продуктов ее переработки, кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, мяса диких кабанов, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, и другой продукции», — уточнили в департаменте.
Там также добавили, что проинформировали о необходимости принять дополнительные меры безопасности крупные свиноводческие комплексы Беларуси и хозяйства всех форм собственности.
Как ранее сообщалось, вспышки АЧС были зафиксированы в Беларуси в 2013 году. Борьба властей с эпидемией привела к значительному сокращению поголовья скота во второй половине 2013 года.
В минувшем и нынешнем году Беларусь продолжала вводить временные ограничения на ввоз свинины из различных стран мира, в том числе из России и Украины. В феврале 2017 года Россельхознадзор вводил ограничения для республики