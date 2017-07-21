В Багратионовском районе заработала новая электроподстанция

В Багратионовском районе ввели в эксплуатацию новую электроподстанцию «Нивенская». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пятницу сообщили в пресс-службе АО «Янтарьэнерго».

«Нивенская» обеспечит электроэнергией промышленный объект в Багратионовском районе. Кроме того, построены высоковольтные линии электропередачи для включения подстанции в существующую энергосистему. Это позволит повысить надежность энергоснабжения всего муниципалитета, отмечает пресс-служба.

На подстанции «Нивенская» установлены два трансформатора по 16 мегавольт-ампер, изготовленные на заводе ООО «Тольяттинский трансформатор». При разработке компоновки подстанции применялись блочно-модульные конструкции (БМК) открытого распредустройства 110 кВ также отечественного производства, позволяющие сократить площадь подстанции на треть.