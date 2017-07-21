В Багратионовском районе заработала новая электроподстанция
«Нивенская» обеспечит электроэнергией промышленный объект в Багратионовском районе.
«Нивенская» обеспечит электроэнергией промышленный объект в Багратионовском районе.
В Багратионовском районе ввели в эксплуатацию новую электроподстанцию «Нивенская». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пятницу сообщили в
«Нивенская» обеспечит электроэнергией промышленный объект в Багратионовском районе. Кроме того, построены высоковольтные линии электропередачи для включения подстанции в существующую энергосистему. Это позволит повысить надежность энергоснабжения всего муниципалитета, отмечает
На подстанции «Нивенская» установлены два трансформатора по 16
Для питания подстанции построили воздушную линию электропередачи 110 кВ от подстанции «Центральная» в посёлке Дорожное протяженностью 12 километров, установили 69 промежуточных многогранных и 13 анкерных решетчатых опор также российских производителей.