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15:04 (мск), источник: ТАСС

ЦБ отклонил протест Генпрокуратуры по банку «Югра»

Действия Банка России соответствуют требованиям закона, отмечает регулятор.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Банк России направил в Генпрокуратуру материалы, подтверждающие позицию ЦБ по банку «Югра», где была введена временная администрация.

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Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

«Банк России 20 июля направил в Генеральную прокуратуру материалы, подтверждающие позицию ЦБ в отношении ПАО “Банк Югра” и соответствие действий, принятых Банком России, как целям защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка, так и требованиям федеральных законов», — подчеркивают в ЦБ РФ.

История вопроса

ЦБ 10 июля 2017 года ввел временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов в банке «Югра» из-за его неустойчивого финансового положения. ЦБ заподозрил банк в недостоверной отчетности, манипуляциях с вкладами и возможном выводе активов.

Объем страховых выплат вкладчикам «Югры» оценивается в 170 млрд рублей. Это крупнейший страховой случай за историю системы страхования вкладов в РФ.

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Генпрокуратура 19 июля оспорила правомерность действий регулятора в отношении банка. В протесте ведомство потребовало отменить приказы ЦБ о введении временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов. Генпрокуратура просит ЦБ РФ проинформировать о результатах рассмотрения протеста в письменной форме до 21 июля.

Кроме того, по данным источника в банковских кругах, Генпрокуратура вынесла предостережение Агентству по страхованию вкладов о недопустимости проведения выплат вкладчикам «Югры».

Комментарии
5
Comp Kamerad Hackerov
)) Что то в банковской сфере шухер идёт, с чего бы это, в одном только Татарстане такое, что ни пером описать, ни очередную сказку про стабильность рассказать ?)))
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Comp Kamerad Hackerov
Думаете, а те кто контролировал ТФБ (правительство РТ) с голода пухли ?)! Центробанк отозвал лицензию у казанского банка «Спурт». Ранее Спурт банк приостановил все операции по счетам клиентов. Спурт банк потерял около 6 млрд рублей из-за информационной атаки. Банк столкнулся с проблемой оттока привлеченных ресурсов. Данное обстоятельство было вызвано чередой распространяемых в соцсетях и СМИ слухов о будущих проблемах у всех местных банков на волне отзывов лицензий у ПАО «Татфондбанк», ПАО «Интехбанк», «АНКОР Банк» (АО), АО «Булгар банк», КБ «Камский Горизонт».
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perplexed perplexed
Генпрокуратура вынесла предостережение Агентству по страхованию вкладов о недопустимости проведения выплат вкладчикам «Югры».
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у чаек там бабосы что ли зависли?
Тогда конечно. Щас терпилам всё раздадут,что ж пацанам-то останется?
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