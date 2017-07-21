ЦБ отклонил протест Генпрокуратуры по банку «Югра»
Действия Банка России соответствуют требованиям закона, отмечает регулятор.
Действия Банка России соответствуют требованиям закона, отмечает регулятор.
МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Банк России направил в Генпрокуратуру материалы, подтверждающие позицию ЦБ по банку «Югра», где была введена временная администрация.
Об этом ТАСС сообщили в
«Банк России 20 июля направил в Генеральную прокуратуру материалы, подтверждающие позицию ЦБ в отношении ПАО “Банк Югра” и соответствие действий, принятых Банком России, как целям защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка, так и требованиям федеральных законов», — подчеркивают в ЦБ РФ.
История вопроса
ЦБ 10 июля 2017 года ввел временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов в банке «Югра»
Объем страховых выплат вкладчикам «Югры» оценивается в 170 млрд рублей. Это крупнейший страховой случай за историю системы страхования вкладов в РФ.
Генпрокуратура 19 июля оспорила правомерность действий регулятора в отношении банка. В протесте ведомство потребовало отменить приказы ЦБ о введении временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов. Генпрокуратура просит ЦБ РФ проинформировать о результатах рассмотрения протеста в письменной форме до 21 июля.
Кроме того, по данным источника в банковских кругах, Генпрокуратура вынесла предостережение Агентству по страхованию вкладов о недопустимости проведения выплат вкладчикам «Югры».
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у чаек там бабосы что ли зависли?
Тогда конечно. Щас терпилам всё раздадут,что ж пацанам-то останется?