Казахстан отказался от омской свинины из-за чумы
Соседние государство закрыло поставки свинины из Омской области.
Соседние государство закрыло поставки свинины из Омской области.
Ветеринарной службой министерства сельского хозяйства Казахстана введен полный запрет на ввоз свинины из Омской области. В регионе объявлена чрезвычайная ситуация
«Африканская чума свиней наносит серьезный вред сельскохозяйственной отрасли. Поэтому введен полный запрет на ввоз свинины с территории Омской области», — заявил консул Казахстана в Омске Эльдар Кунаев.
Как ранее сообщал «СуперОмск», борьбу с африканской чумой свиней возглавил первый заместитель губернатора Омской области Андрей Новоселов.