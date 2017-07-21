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15:05 (мск), источник: СуперОмск

Казахстан отказался от омской свинины из-за чумы

Соседние государство закрыло поставки свинины из Омской области.

Ветеринарной службой министерства сельского хозяйства Казахстана введен полный запрет на ввоз свинины из Омской области. В регионе объявлена чрезвычайная ситуация из-за эпидемии африканской чумы свиней.

«Африканская чума свиней наносит серьезный вред сельскохозяйственной отрасли. Поэтому введен полный запрет на ввоз свинины с территории Омской области», — заявил консул Казахстана в Омске Эльдар Кунаев.

Как ранее сообщал «СуперОмск», борьбу с африканской чумой свиней возглавил первый заместитель губернатора Омской области Андрей Новоселов.

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