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15:48 (мск), источник: АиФ Волгоград

У волгоградских банков попросили отсрочку для обманутых дольщиков

В 2017 году завершат 45 долгостроев.

Власти обратились к банкам с просьбой рассмотреть возможность отсрочки или рассрочки платежей по ипотечным займам, полученным для оплаты квартир в домах-долгостроях в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», об этом стало известно после прошедшего в городе совещания представителей областной администрации, банков, застройщиков и инициативных групп дольщиков. На мероприятии строительные компании предложили расширить возможности кредитования добросовестных организаций.

Напомним, что системная работа по завершению долгостроев в Волгоградской области ведется с 2014 года. Власти оказывают помощь новым застройщикам в подключении к инженерным сетям, предоставлении инвесторам, достраивающим проблемные дома, снижения арендной платы за землю, выделении им земельных участков без торгов. За это время к настоящему моменту достроено 40 многоэтажек.

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