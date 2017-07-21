У волгоградских банков попросили отсрочку для обманутых дольщиков
В 2017 году завершат 45 долгостроев.
В 2017 году завершат 45 долгостроев.
Власти обратились к банкам с просьбой рассмотреть возможность отсрочки или рассрочки платежей по ипотечным займам, полученным для оплаты квартир в
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», об этом стало известно после прошедшего в городе совещания представителей областной администрации, банков, застройщиков и инициативных групп дольщиков. На мероприятии строительные компании предложили расширить возможности кредитования добросовестных организаций.
Напомним, что системная работа по завершению долгостроев в Волгоградской области ведется с 2014 года. Власти оказывают помощь новым застройщикам в подключении к инженерным сетям, предоставлении инвесторам, достраивающим проблемные дома, снижения арендной платы за землю, выделении им земельных участков без торгов. За это время к настоящему моменту достроено 40 многоэтажек.