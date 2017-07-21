У волгоградских банков попросили отсрочку для обманутых дольщиков

Власти обратились к банкам с просьбой рассмотреть возможность отсрочки или рассрочки платежей по ипотечным займам, полученным для оплаты квартир в домах-долгостроях в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», об этом стало известно после прошедшего в городе совещания представителей областной администрации, банков, застройщиков и инициативных групп дольщиков. На мероприятии строительные компании предложили расширить возможности кредитования добросовестных организаций.