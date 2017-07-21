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16:38 (мск), источник: Zakon.kz

В Казахстане требования по СЭС для предпринимателей сократятся на 85%

Предполагается перейти на меры предупредительно-разъяснительного характера вместо действующих мер моментального наказания.

В Министерстве национальной экономики прошло очередное заседание Экспертной группы по вопросам предпринимательства, на котором рассмотрены промежуточные результаты работы по сокращению издержек бизнеса, связанной с контрольно-надзорной деятельностью государственных органов, сообщает Zakon.kz.

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В частности, Экспертной группой совместно с Комитетом охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения РК проведена работа по оптимизации требований проверочных листов.

«На сегодняшний день предпринимателям предъявляется порядка 14000 требований, вытекающих из 83 санитарных Правил. Экспертной группой проведен тщательный анализ всех требований и выработаны предложения по их оптимизации, в результате чего количество требований проверочных листов в сфере СЭС сокращено на 85%, то есть с 14000 до 1700 требований. Остались самые важные требования, необходимые для обеспечения защиты потребителей. Соответствующий совместный приказ, утверждающий проверочные листы, уже подписан министром национальной экономики и министром здравоохранения», — сообщил на заседании Экспертной группы по вопросам предпринимательства заместитель директора департамента развития предпринимательства МНЭ РК Асланбек Джакупов.

По мнению членов экспертной группы, принимаемые меры способствуют снижению административной нагрузки на бизнес и сокращению издержек предпринимателей. Также Министерством национальный экономики разрабатывается проект закона, направленный на совершенствование регулирования предпринимательской деятельности.

По словам Асланбека Джакупова, наряду с сокращением количества требований в рамках законопроекта предполагается перейти на меры предупредительно-разъяснительного характера вместо действующих мер моментального наказания.

«Нужно понимать, что предпринимателям нужно помогать в соблюдении требований законодательства. Зачастую у предпринимателя выявляют те или иные нарушения не из-за его желания нарушить норму закона, а из-за незнания порядка её исполнения, либо вовсе отсутствия информации об её существовании. В этой связи большая часть проверок, в том числе осуществляемые органами СЭС, будут переведены на профилактический контроль. Это подразумевает, что в случае выявления нарушений будут разъясняться пути предотвращения и исправления правонарушения вместо действующей практики незамедлительного наказания», — сказал А. Джакупов.

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