Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дональд Трамп: "Сколько раз Россию спасала погода"
Тюменские хирурги пересадили мужчине почти всю кожу
СМИ: в летевший в Москву самолет попала молния
Как отдыхают российские знаменитости
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Умер 88-летний Клод Риш
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
Депутаты Рады устроили бои петухами – СМИ
Часть Украины готова на все ради мира на Донбассе
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
16:44 (мск), источник: РИА Новости

Сроки запуска ТЭС в Крыму не будут менять, несмотря на ситуацию с Siemens

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Заявление Siemens о намерении не допустить установку своих турбин в Крыму никак не повлияет на срок запуска электростанций, который намечен на первый квартал 2018 года, заявил в интервью РИА Новости замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.

«Срок установлен. Это первый квартал 2018 года. Ничего не меняется. Оборудование, которое установлено (в Крыму — ред.), произведено в Российской Федерации. Наша основная задача — чтобы в первом квартале 2018 года станции начали вырабатывать генерацию. Другого плана нет. Крым — российская территория и нам нужно ее обезопасить», — сказал Черезов.

Немецкий концерн Siemens в пятницу распространил заявление о том, что в Крым незаконно были поставлены все четыре предназначенные для проекта в Тамани газовые турбины, предложив аннулировать контракт и выкупить их. Siemens также разорвет лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и приостановит поставки по действующим контрактам с компаниями, подконтрольными РФ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Почему Литва в панике. Европе угрожает эпидемия правды из России
То, что показали Т-50 на МАКСе, вводит в 'состояние ступора'. Мнение
Почему Литва в панике. Европе угрожает эпидемия правды из России
Путин назвал свой псевдоним в разведшколе
Госдума запретила анонимайзеры
Директор завода в Нижнем Тагиле заключен под домашний арест
ЦБ разъяснил Генпрокуратуре свою позицию по банку «Югра»
Дочь Немцова просит переквалифицировать дело об убийстве отца
Сборная России выиграла седьмое золото ЧМ по водным видам спорта
Ростуризм сообщил о многочисленных отказах от туров в Грецию
Спорт
Зидан подтвердил, что Роналду останется в «Реале» Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер 88-летний Клод Риш Стало известно о смерти знаменитого французского актера, снявшегося более чем в 80 фильмах
Недвижимость
Как использовать для хранения место вокруг окна
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Бизнесмены раскупили памятники архитектуры в Петербурге
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь