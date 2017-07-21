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15:58 (мск), источник: Калининград.Ru

Шендерюк-Жидков: В 2016 году количество ярмарок в регионе выросло практически вдвое

Врио вице-премьера отметил, что в области развиваются малые формы торговли.

Источник: Калининград.Ru

В 2016 году количество ярмарок в Калининградской области выросло вдвое. Об этом заявил врио вице-премьера регионального правительства Александр Шендерюк-Жидков во время круглого стола по развитию торговли в четверг, 20 июля.

Есть тенденция с сокращением ярмарок и мест под ярмарки в России. У нас, наоборот, ярмарочная деятельность растёт. Практически в два раза выросло, с 761 до 1338 мероприятий, за прошлый год. И также количество мест выросло, — сказал Шендерюк-Жидков.

По словам врио вице-премьера, в регионе развиваются и малые формы торговли, зарегистрировано 130 мобильных точек. Александр Шендерюк-Жидков добавил, что у областного правительства есть договорённость с мэрией Калининграда по увеличению числа таких объектов.

«Сейчас не самая лёгкая ситуация с доходами граждан. Соответственно, мобильные точки дают возможность нашему населению в спальных районах напрямую покупать прежде всего фермерскую продукцию», — подчеркнул чиновник.

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