Шендерюк-Жидков: В 2016 году количество ярмарок в регионе выросло практически вдвое
Врио
Врио
В 2016 году количество ярмарок в Калининградской области выросло вдвое. Об этом заявил врио
Есть тенденция с сокращением ярмарок и мест под ярмарки в России. У нас, наоборот, ярмарочная деятельность растёт. Практически в два раза выросло, с 761 до 1338 мероприятий, за прошлый год. И также количество мест выросло, — сказал
По словам врио
«Сейчас не самая лёгкая ситуация с доходами граждан. Соответственно, мобильные точки дают возможность нашему населению в спальных районах напрямую покупать прежде всего фермерскую продукцию», — подчеркнул чиновник.