Шендерюк-Жидков: В 2016 году количество ярмарок в регионе выросло практически вдвое

Источник: Калининград.Ru

В 2016 году количество ярмарок в Калининградской области выросло вдвое. Об этом заявил врио вице-премьера регионального правительства Александр Шендерюк-Жидков во время круглого стола по развитию торговли в четверг, 20 июля.

Есть тенденция с сокращением ярмарок и мест под ярмарки в России. У нас, наоборот, ярмарочная деятельность растёт. Практически в два раза выросло, с 761 до 1338 мероприятий, за прошлый год. И также количество мест выросло, — сказал Шендерюк-Жидков.

По словам врио вице-премьера, в регионе развиваются и малые формы торговли, зарегистрировано 130 мобильных точек. Александр Шендерюк-Жидков добавил, что у областного правительства есть договорённость с мэрией Калининграда по увеличению числа таких объектов.