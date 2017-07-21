Россияне перенимают опыт строительства у Казахстана

Источник: Tengrinews

15 июля Астану посетила делегация из Российской Федерации во главе с мэром Самары Олегом Фурсовым, чтобы познакомиться с достопримечательностями столицы, а также посетить выставку EXPO-2017.

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Гости из России побывали также на инновационном проекте ЖК «Зеленый квартал» и высоко оценили строительный объект, позволяющий значительно экономить энергию. Гостей впечатлило использование энергии солнца и ветра, а также применение солнечных панелей в «Зеленом квартале».

К слову, 240 квадратных метров солнечных пластин питают энергией фасадное и наружное освещение домов, пополняют аккумуляторы для зарядки гаджетов, а 8 ветровых турбин выступают источником энергии для уличных фонарей. Мэр Самары Олег Фурсов отметил эффективность и все инновационные идеи компании BI Group.