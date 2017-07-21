Танкер-химовоз марки RST27 торжественно спущен на воду со стапелей завода «Красное Сормово»
21 июля на «Красном Сормово» прошел торжественный спуск на воду танкера увеличенной вместимости.
21 июля на «Красном Сормово» прошел торжественный спуск на воду танкера увеличенной вместимости.
На церемонии присутствовали первые лица Нижегородской области, включая губернатора Валерия Шанцева, а также гендиректор завода Николай Жарков. В ходе церемонии так называемая «крестная мать» судна разбила бутылку шампанского о борт танкера, следуя давней традиции судостроителей.